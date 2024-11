Inversión en Cetes: 4 tips de una especialista para multiplicar tu aguinaldo y vencer la cuesta de enero

Este fin de año no le confíes tu aguinaldo al colchón o al cochinito y mejor comienza a invertir para que cuando inicie el 2025 ni la inflación, ni la cuesta de enero te hagan temblar porque no alcanzas a llegar a fin de mes. Si eres una persona nueva en este tema, no te preocupes pues en El Heraldo de México entrevistamos a Yuridia Torres, periodista especializada en finanzas personales quien nos platicó sobre tiempos, opciones y tips para hacer crecer tu dinero de la mejor manera por medio de instrumentos como los “Cetes” (Certificados de la Tesorería de la Federación).

Los sistemas o productos de inversión son aquellas opciones que existen para hacer crecer tu dinero. Lo mejor de todo es que de acuerdo con Yuridia Torres, creadora de contenidos en la plataforma Gira tus finanzas, actualmente la tecnología ha contribuido a que casi cualquier persona pueda utilizarlas a partir de montos mínimos (algunas menos de 100 pesos).

“Muchos de esos sistemas u opciones de inversión lo que hacen es democratizar el acceso a todas las personas para que su dinero crezca”.

De hecho, según estadísticas compartidas por Cetesdirecto —una plataforma operada por Nacional Financiera (Nafin)— hasta este 2024, ha cerrado 2,375,457 millones de contratos, lo que significa que alrededor de 1,472,783 de hombres y 902,674 de mujeres ya ha comenzado a utilizarla para invertir.

Cetesdirecto ha firmado más de 2,000,000 de contratos. Créditos: Cetesdirecto.

¿Dónde empezar a invertir si soy principiante?

Cetesdirecto es una opción viable para comenzar a invertir. Créditos: Freepik.

Para todas aquellas personas que son nuevas en el mundo de la inversión, una opción fácil y segura que tienen para hacer crecer su dinero es la plataforma Cetesdirecto. Se trata de una herramienta que creó el gobierno mexicano desde el 26 de noviembre de 2010 con la intención de “fomentar y democratizar el ahorro y la inversión”.

A partir de entonces, prácticamente cualquier persona puede tener acceso a la inversión de valores gubernamentales como los “Cetes”, los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (Bonos) o Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (Udibonos). La gran ventaja de este mecanismo es que cuenta con el respaldo gubernamental y por ende, tus recursos están seguros.

“Tú estás prestándole dinero al gobierno federal y a su vez te está pagando un rendimiento por ese dinero que inviertes con ellos”.

Para Yuridia Torres, es importante que las personas que estén por realizar su primera inversión lo hagan a través de instituciones confiables como Cetesdirecto o que aunque sean otras, estén reguladas y cuenten con las protecciones necesarias para sus recursos financieros.

¿Debo invertir todo mi dinero en Cetes?

Invertir en Cetes puede hacerse a diferentes plazos. Créditos: Freepik.

Si ha llegado el punto en el que quieres pasar del ahorro a la inversión y no sabes con cuánto iniciar, Torres recomienda “no poner los huevos en la misma canasta”. Es decir, la periodista señala que lo más conveniente es diversificar tus inversiones en distintas plataformas dependiendo del rendimiento que dé cada una de ellas.

Incluso, la especialista señala que una persona puede diversificar sus movimientos dentro de la misma plataforma de Cetesdirecto eligiendo distintos plazos de inversión según sean sus necesidades, pues recordemos que dicha herramienta cuenta con periodos de 28, 91, 182, 364 y hasta los 728 días.

Aprende a cuidar tu dinero en el podcast Dinero y finanzas personales

¿Cuál es la mejor época del año para invertir en Cetes?

Contrario a lo que se pudiera pensar, según Yuridia Torres no existe una época del año en la que invertir en Cetes brinde más frutos. Por el contrario, lo importante es dejar de guardar el dinero en una cuenta bancaria o en tu alcancía sin que genere ningún tipo de rendimiento.

“No hay un momento malo o super bueno. Hazlo cuando tengas el dinero, porque si no estás dejando de ganar el 10% o el 5% que no te dará la alcancía, la caja de dinero o donde tengas tu dinero”.

¿Invertir ayuda a reducir los efectos de la inflación?

Invertir es una medida eficiente para contrarrestar los efectos de la inflación. Créditos: Freepik.

Una de las grandes ventajas que tiene el invertir en valores gubernamentales es que por lo general, las tasas de rendimiento se encuentran por encima de la inflación. En este sentido, la diferencia con tener tu dinero en una cuenta bancaria normal o invertirlo, radica en que de la primera forma, tus recursos no crecen aunque con el paso del tiempo todo suba de precio.

“Por ejemplo, si de enero a diciembre tienes en tu cuenta bancaria 1000, pesos, al final vas a seguir teniendo 1,000 pesos, pero ya no te vas a poder comprar lo mismo con esos 1, 000 pesos por el aumento de la inflación”.

Por ello, Yuridia Torres recomienda que antes de invertir tu dinero consultes cuál es el rendimiento que cada institución o plataforma te ofrece y te asegures que esté por encima de la inflación, misma que hasta el mes de octubre de este 2024 se mantuvo en el 4.76%.

Recomendaciones para invertir tu dinero en Cetes

Divide tu aguinaldo y comienza a invertir. Créditos: Freepik.

Si después de todo lo anterior ya te convenciste de comenzar a invertir, antes de mover tu aguinaldo con cualquier institución y modalidad, recuerda algunas de las recomendaciones que Yuridia Torres de Gira tus Finanzas da, para que siempre salgas ganando:

dividir tu aguinaldo en varias partes como: pago de deudas, inversión y gastos

buscar instituciones reguladas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres)

revisar los plazos de inversión

¡Comenzar a invertir lo antes posible!

Sigue leyendo:

Cetes en México: ¿cuánto puedo ganar si invierto 5,000 pesos de mi aguinaldo?

Cetes: ¿cuánto dinero necesito invertir para juntar 30,000 pesos antes de la cuesta de enero?