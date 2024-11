Buró de crédito: estas son las deudas que no se borrarán aunque las pagues

Si te interesa solicitar un crédito para comprar un automóvil o un crédito hipotecario para comprar una casa, debes saber que los bancos revisarán tu historial crediticio para determinar si te aprueban el préstamo o no. Esto sucede porque el historial crediticio se refiere a tu comportamiento financiero y determinar que tan confiable y responsable eres con tus finanzas.

El historial crediticio toma en cuenta la cantidad de tarjetas que has tenido, los créditos que has solicitado, si has pagado puntualmente, los plazos de tiempo que manejas, así como todas las deudas pendientes. Todo ello le permitirá a la institución financiera evaluar los riesgos o beneficios de otorgarte un préstamo.

El Buró de Crédito se refiere a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encargan de proporcionar el historial crediticio de las personas físicas y morales. Para ello otorgan una puntuación crediticia o score, que entre más alta sea la calificación mejor será, y más posibilidades tendrás de obtener mejores créditos.

Cualquier persona que haya solicitado un préstamo o tenga una tarjeta de crédito está en el Buró de Crédito / FOTO: ESPECIAL

Es FALSO creer que el simple hecho de estar en el Buró de Crédito sea algo negativo, ya que en realidad cualquier persona que haya solicitado un préstamo o tenga una tarjeta de crédito está en el Buró de Crédito.

El verdadero problema se genera cuando obtienes un bajo score porque tu historial crediticio tiene registros negativos, esto implica que tu comportamiento financiero muestra que tienes varias deudas pendientes, así como no haces tus pagos puntuales.

Deudas que no desaparecerán del buró de crédito aunque las pagues

Para poder tener un historial crediticio positivo debes pagar tus deudas pendientes y realizar tus pagos puntuales. Sin embargo, debes saber que hay deudas que SÍ desaparecen de tu historial y otras deudas que NO desaparecen del historial aunque ya las hayas pagado. Te las describimos a continuación.

Algunas deudas nunca desaparecerán de tu historial crediticio / FOTO: ESPECIAL

Deudas que sí desaparecen del historial crediticio

Deudas menores a $206 pesos: Se eliminan después de un año.

Deudas entre $206 y $4,126 pesos: Desaparecen en dos años.

Deudas de hasta $8,252 pesos: Se borran en cuatro años.

Deudas entre $8,252 y 3 millones de pesos: Se eliminan en seis años.

Deudas que no desaparecen del historial crediticio

Deudas mayores a 3 millones de pesos

Deudas asociadas a intentos de fraude

