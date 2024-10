Licencia de conducir permanente: ¿dónde tramitarla en OCTUBRE y tener el 50 por ciento de descuento?

La licencia para conducir es un documento fundamental para millones de mexicanos que tienen que moverse a bordo de un automóvil o motocicleta. No obstante, se trata de un trámite que tiene que actualizarse constantemente, hecho que a menudo causa inconformidad entre las personas. Consciente de esta situación, el gobierno del estado de Tamaulipas está ofreciendo licencias permanentes para los conductores, esto con el objetivo de de que no pierda vigencia y las personas no tengan que renovarla constantemente.

Ahora, las autoridades de Tamaulipas han exhortado a los automovilistas a aprovechar el descuento del cincuenta por ciento en el pago del tramite de la licencia de conducir permanente. De acuerdo con información de Adriana Lozano. titular de la Secretaría de Finanzas, durante todo el mes de octubre las personas que acudan a realizar este tramite solo pagarán la mitad del costo original del tramite para poder tener este documento oficial.

¿Cuándo tramitar la licencia permanente para tener descuento del 50 por ciento?

Estos son los costos con descuento de la licencia permanente. Foto: Feria Tamaulipas.

“Del 10 al 20 de octubre, en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche, un módulo de la Secretaría de Finanzas estará ubicado en el recinto ferial, donde se realizarán trámites de licencias de conducir con un beneficio del 50 por ciento de descuento. Invitamos a todos los tamaulipecos a disfrutar de la Feria Tamaulipas y aprovechar este beneficio fiscal”, detalló Lozano al anunciar la promoción que actualmente está vigente en el pago de la licencia permanente.

Según la funcionaria, este descuento tiene como objetivo ser de apoyo para la economía de los automovilistas, así como ser de ayuda para facilitar los trámites gubernamentales. Cabe mencionar que el descuento solo estará disponible para los ciudadanos que realicen este trámite dentro de las instalaciones de la Feria Tamaulipas, por lo que se exhortó a los automovilistas a acudir del 10 al 20 de octubre para realizar este tramite y obtener la licencia de conducir permanente.

¿Cuándo se implementará la licencia permanente en CDMX?

Estos son los requisitos de la licencia permanente en Tamaulipas. Foto: Feria Tamaulipas.

En el caso de la Ciudad de México, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en campaña que - en caso de resultar electa en las elecciones - planea expedir licencias permanentes para los y las capitalinas que cumplan con una serie de requisitos. Fue a través de redes sociales que Brugada comentó que regresaría las licencias permanentes a la Ciudad de México, esto con el objetivo de hacer más rápidos los trámites en la capital.

Según lo dicho por la próxima jefa de Gobierno, habrá mecanismos muy estrictos para determinar quiénes podrán tener este documento. Hasta ahora, no hay fecha exacta para que se vuelvan a expedir las licencias permanentes en la capital. No obstante, se espera que el trámite esté disponible durante los primeros días de enero del 2025, con precios y requisitos que se darán a conocer próximamente.

