Mexicana de Aviación inaugurará nuevas rutas en febrero: conoce los destinos y conexiones

La aerolínea Mexicana de Aviación que es subsidiada por el gobierno federal en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está última encargada de las operaciones, informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofrecerá tres nuevas rutas para los mexicanos las cuales empezarían su operación para el mes de febrero.

En su informe destacó que incrementarán los vuelos a los destinos de Tulum, Chetumal, Mérida y Tijuana, con esta acción Mexicana de Aviación aumentarán su operación teniendo alrededor de más de 130 vuelos a la semana entre todos sus destinos que actualmente dan servicio.

Los nuevos destinos de Mexicana de Aviación anunciados en La Mañanera

El presidente de López Obrador, junto con la Sedena hizo oficial las nuevas rutas que abrirá Mexicana de Aviación, con estas ya son 14 destinos nacionales, el mandatario señaló que desde el día de su inauguración hasta la fecha, la aerolínea ha aumentado en 50 por ciento sus operaciones.

Las nuevas rutas son.

Nuevo Laredo

Uruapan

Ciudad Ixtepec.

¿Qué otro anuncio dijo AMLO sobre Mexicana de Aviación?

En la conferencia matutina el presidente mexicano, señaló que Mexicana de Aviación es la aerolínea que ofrece sus precios más bajos a comparación de otras, ya que son 18 y 20 por ciento menos, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Rango de precios comparados con el sitio BestDay

Ruta: CDMX - Guadalajara: 1,091 pesos

Ruta: CDMX - Cancún: 1,639 pesos

Ruta: CDMX - Monterrey: 729 pesos

AMLO señala que los precios de la aerolínea perteneciente al gobierno, tienen que realizarse a través de los costos que se manejan en la competencia, por lo cual no puede ser regulados por decreto,

“Por eso lo de Mexicana, para que sin subsidio, porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro, que haya ganancias razonables”, explicó.