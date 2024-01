Pensión IMSS: este es el calendario oficial de pagos para pensionados en el 2024

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya dio a conocer de manera oficial su calendario completo de pagos de las pensiones en el 2024, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que los trabajadores retirados afiliados al referido instituto puedan disponer de su dinero en tiempo y forma durante los próximos meses.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene programado realizar un total de doce depósitos a lo largo del 2024 y cada uno de ellos corresponde a un mes del año, no obstante, los afiliados que se encuentran al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 recibirán un pago adicional por el concepto de aguinaldo, el cual, se entrega durante el mes de noviembre.

Sigue leyendo:

Pensión Bienestar: calendario de pagos apellido por apellido del mes de enero 2024

Pensión ISSSTE: ¿cuánto dinero cobrarán los pensionados en el pago de enero?

El IMSS tiene programados doce pagos para pensionados a lo largo del 2024. Foto: Redes

Fue a través de un boletín enviado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se dio a conocer su calendario de pagos 2024 para sus pensionados y en dicho texto también se dio a conocer que el primer pago del año se realizaría a partir del martes 2 de enero, asimismo, detallaron que el referido documento para consultar las fechas de pago estará a disposición de los más de cuatro millones de pensionados a través del portal digital del instituto, es decir, en www.imss.gob/pensiones donde podrá ser consultado a detalle cuantas veces así lo deseen.

Así queda el calendario de pago para pensionados del IMSS en 2024

Enero – martes 2 de enero

Febrero – jueves 1 de febrero

Marzo – viernes 1 de marzo

Abril – lunes 1 de abril

Mayo – jueves 2 de mayo

Junio – lunes 3 de junio

Julio – lunes 1 de julio

Agosto - jueves 1 de agosto

Septiembre – lunes 2 de septiembre

Octubre – miércoles 2 de octubre

Noviembre – viernes 1 de noviembre

Diciembre – lunes 2 de diciembre

Es importante hacer énfasis que para este 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene planeado realizar ni una sola modificación extraordinaria en las fechas de pago de las pensiones tal y como ocurre con programas sociales como la Pensión Bienestar que en este 2024 será adelantada por el próximo periodo de elecciones, no obstante, en el caso de las pensiones del IMSS no aplica esta medida.

Este calendario de pagos también está disponible en el portal del IMSS. Foto: IMSS

Realiza el cobro de tu pensión de forma segura

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan el acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza para evitar cualquier tipo de contratiempo o algún tipo de abuso.

Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a cobrar el dinero de la pensión en los días posteriores a la realización del depósito pues de esta manera se busca evitar que se generan aglomeraciones innecesarias en los centros bancarios.

Toma las precacuciones necesarias para poder cobrar de forma segura tu pensión. Foto: Cuartoscuro

Para finalizar, se recuerda a los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados.

¿Tienes más dudas sobre el pago de las pensiones?

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, donde se deberá elegir la opción 3 donde personal de Instituto atenderá todas las dudas de los pensionados.