Ahorra cientos de pesos en el supermercado con estos tiktokers "cazaofertas"

A través de TikTok se pueden encontrar múltiples videos de gran utilidad, desde reparaciones del hogar, hasta decoraciones, incluso tutoriales de maquillaje, de dibujo, para aprender a tocar un instrumento musical, recetas de cocina y muchas otras cosas que harán tu vida mucho más fácil.

Pero hay otro nicho de tiktokeros que ha comenzado a saltar entre los "inicios" de todas las cuentas. Hablamos de aquellos que día a día recorrer supermercados de diferentes nombres y tamaños, con el objetivo de cazar las mejores ofertas para que toda la gente se entere de los precios, a veces ridículos, en que se llegan a vender diversos productos.

Esto es lo que debes hacer si quieres ahorrar dinero en el supermercado. Crédito:TikTok

Ahorra cientos de pesos en el supermercado con estos tiktokers

Estas cuentas dan a conocer los diferentes procesos de liquidación que existen en las tiendas de autoservicio; y también te enseñan a hacer valer tus derechos cuando no quieren respetar los precios, cuando buscan esconder las ofertas o simplemente no te quieren vender al precio en que pasa en su checador.

Una de tantas es "Ahorrador Compulsivo", quien se mueve principalmente por las tiendas ubicadas en Querétaro. Actualmente acumula un millón de seguidores, y tiene centenares de videos mostrando comida, sazonadores, pan, artículos de limpieza, hasta ropa, celulares, computadoras, etcétera.

Los cazadores de ofertas te ayudarán a encontrar grandes descuentos

Sus videos llegan a tener hasta 200 mil reproducciones, y en algunos casos pueden superar el medio millón, e incluso el millón de reproducciones, y se toma el tiempo de resolver las dudas que suele generar el arte de hallar ofertas entre todos los pasillos de las tiendas departamentales.

Pero no se limita a las liquidaciones en vivo, también te enseña a identificarlas a través de una computadora. Aunque no lo creas, las tiendas en línea también cuentan con diversos descuentos que puedes aprovechas únicamente si lo compras de manera digital, y no es tan fácil identificarlo.

Aprende a rastrear ofertas. Crédito: Tiktok

Si quieres conocer todas las ofertas disponibles y ahorrarte cientos de pesos en la compra de tus despensas, puedes seguir a esta clase de creadores de contenido a través de las redes sociales, específicamente TikTok, donde se mantienen mucho más activos, y pronto podrás ser también un cazador de ofertas profesional.