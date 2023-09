Fundamental el T-MEC para enfrentar nuevos retos económicos

Ante la era del nearshoring, donde están surgiendo nuevos poderes económicos y regiones de comercio, la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá es vital, resaltó Rob Stewart, viceministro de Comercio Internacional canadiense. Refirió que con el fenómeno del nearshoring, que es el proceso de relocalización de las cadenas de suministro, ha hecho que la competencia internacional esté aumentando para asegurar la prosperidad, por lo que debe enfatizarse la importancia del comercio en Norteamérica.

De hecho, la colaboración entre los tres país ha florecido y su asociación bajo el T-MEC está en valores democráticos compartidos, el respeto al estado de derecho y el compromiso a principios de libre mercado, puntualizó el funcionario en su mensaje inaugural del Segundo Diálogo PYME T-MEC, que se lleva a cabo en México, en las instalaciones de la Secretaria de Economía. Al respecto, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dijo que América de Norte se encuentra en un gran momento, ya que nunca se había tenido tanto comercio, inversiones y encadenamiento productivo en la región.

Hoy se está en un momento de reconfiguración de la economía mundial y, en particular, en Norteamérica, en un contexto en que la globalización ya no es como antes sino que ahora se vive un proceso de regionalización de las cadenas de producción. Tras la pandemia y diversos conflictos geopolíticos, la pregunta principal que ahora se hacen los inversionistas ya no es dónde sale menos costoso producir sino dónde resulta más seguro, dónde es más resiliente la cadena de producción y la relocalización de cadenas de suministros que buscan acercarse a sus consumidores finales, resaltó.

El trabajo conjunto entre los tres países es fundamental para la economía de México

FOTO: Verónica Reynold

Ello, señaló, representa una gran oportunidad y, al mismo tiempo, un desafío para las empresas pequeñas de América del Norte. El T-MEC, subrayó, significa brindar facilidades aduaneras; eliminar obstáculos al comercio; generar fuentes de trabajo digno y bien remunerado; y plantear un comercio más sostenible que preserve los recursos naturales y los ecosistemas.

En este sentido, resaltó la importancia de que los beneficios del T-MEC no solo sean para las empresas más grandes sino también para las micro, pequeñas y medianas (mipymes) de la región, de tal manera que sean copartícipes y puedan acceder libremente a un mercado de 500 millones de consumidores potenciales.

Comentó que en cualquier parte del mundo, las mipymes son la columna vertebral de las economías y en el caso de México, más del 99 por ciento de las empresas pertenecen a este sector económico, de las cuales, 95 por ciento son microempresas. Estas pequeñas empresas, agregó, son las grandes empleadoras del país, pues generan siete de cada 10 empleos para los mexicanos, por tanto, cuando se fortalecen las mipymes, también está dignificándose el trabajo.

Por su parte, el representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jayme White, dijo que esta alianza económica con Norteamérica es más importante que nunca ya que están enfrentándose en conjunto a desafíos en la economía global. Por lo que es importante fortalecer las cadena de suministro, pero sin dejar a ningún grupo atrás, así que destacó el T-MEC es el único acuerdo que tuene un capítulo específico sobre las mipymes, que es el 25.

Comentó que las pymes también están asegurando buenos pagos y trabajos en todo Norteamérica creando también una economía regional que va a ser durable en todo el mundo. Hay que asegurarnos que las pymes, y especialmente para aquellas que son propietarias mujeres y minorías, tengan las herramientas suficientes para ser competitivas.

En este sentido, consideró que el comercio digital y la inclusión financiera en las pymes son fundamentales en la economía del siglo XXI. El Internet permite básicamente a las pymes alinearse y llegar a los consumidores más rápidamente que antes y la tecnología digital democratiza el comercio, puntualizó.

“Tenemos más comercio gracias a que la tecnología, ahora más que antes, lo permite y esperamos que el diálogo de esta semana sea útil e informativo”, manifestó el funcionario previo al inicio de los trabajos que se realizan hoy en la Secretaría de Economía.