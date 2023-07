Grupo Alpura proyecta llegar a los paisanos de EU al final de este año 2023

Grupo Alpura va por el mercado de mexicanos que viven en Estados Unidos a finales de este 2023, consideró François Bouyra Lacombe, CEO de la empresa mexicana de lácteos.

Dijo que el mercado estadounidense es la economía más importante a nivel mundial y en la que habitan unos 40 millones de mexicanos que gastan mucho más en su alimentación y nutrición de lo que lo hacían en México, al tener un mayor poder de compra.

“Creemos que podemos empezar a exportar, para ofrecer nuestros productos a finales de este 2023”, destacó.

De ahí que, resaltó, es un mercado que han evaluado muy bien, y del cual tienen ubicado en qué ciudades viven, de qué regiones de México proceden y cuánto consumen de lácteos en sus diversas categorías al año.

“Es un mercado amplio en población y en cuanto a consumo hablando de los paisanos mexicanos en Estados Unidos”, recalcó en conferencia con medios.

François Bouyra refirió que también han evaluado posibles distribuidores en Estados Unidos, ya que se busca que estén acorde con los valores de Alpura y de la sensibilidad de los mexicanos radicados allá, sobre todo, que aprecien el portafolio de productos de la marca.

Comentó que no la empresa no prevé inversiones nuevas en cuanto a activos, ya que Alpura tiene la única planta de lácteos certificada por la Food and Drug Administration (FDA), que se encuentra en Delicias, Chihuahua, y es de la que se exportarán los productos a Estados Unidos.

Bouyra reconoció que la industria se ha visto afectada por la inflación en sus materias primas, por lo que tuvieron que incrementar el precio de sus productos.

MAAZ