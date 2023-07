Preocupa en Hollywood la baja taquilla de La Sirenita, The Flash y Transformers

Desde antes del estreno del live action de La Sirenita, había mucha polémica sobre la selección de la actriz Halle Bailey para dar vida a este clásico, lo que varios críticos señalaron que fue la principal causa de que no haya sido un boom en taquilla. Sin embargo, no es el único filme sin éxito en el primer trimestre del año, Elementos, The Flash y Transformers también han tenido una baja recaudación.

La Sirenita contó con un presupuesto de 250 millones de dólares y 140 mdd en publicidad, hasta hace unos días su recaudación en taquilla era de 460 millones en todo el mundo, pero necesitaba recaudar más de 560 en su primer mes para ser rentable.

Si bien se habla mucho de dicho live action, el menor hit de este año es Elementos. El filme de Pixar contó con un presupuesto de 200 millones de dólares, y hasta hace unos días su recaudación a nivel global era de 121 mdd. Lo que se convierte en el peor debut. Sin embargo, es una historia interesante que toca temas como la migración, la xenofobia y la segregación, ideal para estos tiempos.

Este 2023 tampoco pintó bien para The Flash, la película de Andrés Muschietti, quien a pesar de mostrar un multiverso, los fans no llenaron las salas. La cinta costó cerca de 300 millones de dólares y se llevó casi 200, en la publicidad. Los expertos consideraban que debía recaudar 700 millones para ser un éxito, pero en su primer fin de semana no llegó ni a los 140 a nivel mundial.

El filme de Transformers: Rise of the Beasts tuvo un buen debut, pero fue cayendo a partir de su segunda semana. Costó 200 mdd, el fin de semana pasado reunió 341 mdd, pero para ser un éxito debe juntar 600.

