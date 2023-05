Teresa Gutiérrez, el country manager de Rappi México

En febrero de 2023, Teresa Gutiérrez Smith tomó el cargo de country manager de Rappi México, tras 20 años de experiencia en los sectores de innovación, consultoría, planeación estratégica y Marketing.

“He tenido la oportunidad de estar en muchísimas industrias y en muchísimos roles. Yo soy ingeniera química, empecé en el área de manufactura”, contó ‘Terry’ (como la llaman sus colaboradores) en entrevista con El Heraldo de México.

“Llegué a una fábrica y era la única mujer”, recordó Gutiérrez de cuando comenzó su carrera en el mundo el mundo empresarial en el que, desde muy joven, tuvo que aprender a “liderar equipos de alto rendimiento, habilidad que la llevó a formar parte de empresas como Atso Pharma, Nestlé, Mckinsey y Procter & Gamble, por sólo mencionar algunas.

“Ganarte este espacio de liderazgo como mujer ha sido súper importante”, recalcó Teresa, quien reconoció que en la inclusión de la mujer en los altos mandos corporativos “ha habido muchos avances, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer”.

“Cuando tienes mayor inclusión de puntos de vista en las empresas, se vuelven más innovadoras, más creativas, más rápidas y toman mejores decisiones. Deloitte ha hecho muchos estudios, pero específicamente hizo uno donde la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones aumenta 17 por ciento del rendimiento en las empresas”, detalló.

Una parte fundamental que Teresa ha tenido a lo largo de su carrera ha sido la figura de mentores de los que ha aprendido y quienes la han guiado. “Te diría que he ido aprendiendo en el camino. Algo que es súper importante para mí es la figura de tener mentores que me han ido guiando y dando luz en el camino. He tenido la suerte de tener líderes maravillosos, gente inteligente, moderna, incluyente que yo creo que hace la diferencia”. Y justo hablando de esta inclusión, compartió una anécdota de sus trabajos anteriores. “Llegué a una entrevista de trabajo con siete meses de embarazo. Yo pensaba que me iban a decir que no. Llegué a la entrevista, entonces la persona que me estaba entrevistando no tenía visibilidad de la condición en la que yo estaba, y cuando terminé de hacer la entrevista y me levanté me dijo ‘Qué valiente. Ese es el tipo de mujeres, ese es el carácter, esa es la valentía que nosotros premiamos en esta organización’ y me contrató con siete meses de embarazo, sabiendo que en muy pocas semanas iba a salir a mi periodo de maternidad y creo que son esos ejemplos maravillosos que son super valientes, que es apostar al talento”.

Tiene una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad IBERO.

Cuenta con MBA por el IPADE Business School.

En septiembre de 2022 se integra a Rappi México en un rol regional.

Más de 20 años de experiencia tiene Teresa en el área de la innovación, consultoría, planeación estratégica y marketing.

4 hijos tiene Terry.

