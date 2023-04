¿México está en peligro tras el quiebre de bancos estadounidenses?

Hace un par de semanas, Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse fueron protagonistas de una crisis bancaria ocasionada por diversos factores. Esta crisis dejó dudas sobre las regulaciones, los cambios necesarios para evitar otra crisis y sobre los posibles efectos que puedan existir en México.

Respecto a las razones de la quiebra, al Silicon Valley Bank lo afectó la baja diversificación de sus clientes porque la mayoría pertenecían al sector tecnológico y fintech, también afectaron los cambios en las tasas de interés, las necesidades de retiro de sus clientes al unísono (o mejor dicho, una corrida bancaria) y la reacción del mercado ante un intento de capitalización del banco norteamericano SVB.

Varios factores influyeron en el cierre de estos bancos. Foto: AP

Recientemente, First Citizens Bank compró los activos y cuentas restantes de SVB que fueron cubiertos por el fondo norteamericano destinado a cubrir estas situaciones bancarias (FDIC). Dicho fondo cubrió incluso los depósitos que normalmente hubieran sido no asegurados por el gobierno para evitar una catástrofe sistémica.

Al First Citizens Bank lo afectaron diversas cuestiones; primero, colapsaron dos instituciones financieras sobre las cuales Credit Suisse tenía dominio, luego: se filtró que Credit Suisse manejó cuentas de personas fraudulentas y a partir de ahí el mercado tuvo aversión y lejanía con el banco suizo, finalmente: el temor y especulación bancario por el caso de SVB realzó la desconfianza contra bancos como Credit Suisse.

¿El riesgo estuvo calculado?

En este caso, el gobierno suizo, los reguladores y el anterior rival del banco suizo planearon el rescate que se llevó a cabo. UBS compró los activos, depósitos y préstamos restantes de Credit Suisse; sin embargo, resalta que los antiguos accionistas ahora solo tendrán una veinteava parte de propiedad.

En general, los bancos manejan diferente los conceptos de sus ingresos y egresos contrastados con la contabilidad empresarial. Cada que ingresan dinero depositado en su cuenta de los clientes (ya sean personas morales o físicas), estos prestan ese dinero para obtener mayores rendimientos, tal que ningún banco tiene el 100% de los depósitos a la mano.

En este tenor, se explica la razón por la cual SVB buscó capitalización sucedánea en cuanto la mayoría de sus clientes solicitaron dinero al unísono. Otro error cometido fue la falta de diversificación del banco, porque todos los anteriores clientes de SVB necesitaron dinero debido a la crisis tecnológica y poca capacidad de pago. Por la parte suiza, una lección incluye analizar a los clientes mismos, asegurarse que no tienen nexos ilícitos.

¿Existe riesgo para la economía mexicana? Foto: AP

Medidas de control urgentes

Ante estos hechos, el presidente Joe Biden exigió mayores medidas de control para los bancos que no son grandes, tales como crear y preparar un plan de acción en caso que falte liquidez, pasar diversas pruebas de control financiero, aumentar su capital y activos en vez de deudas. Por otra parte, en el apartado europeo, los reguladores suizos no consideran acciones en el marco legal, ya que la adquisición de UBS a Credit Suisse se resolvió sin llegar a una crisis.

Además de lo anterior, se entiende el porqué los bancos requieren tener una alta capitalización para compensar cualquier desbalance. La creación de más regulaciones incrementará las barreras de entradas en el mercado estadounidense, aunque sus efectos no serán devastadores, sino razonables siempre que los bancos tengan tiempo para adaptarse y demostrar que tienen el suficiente fondeo para cubrir las necesidades de sus clientes.

Finalmente, no hay riesgo para México, debido a que los bancos involucrados en los Estados Unidos de América no tenían control sobre bancos mexicanos ni el banco suizo. Además, estas quiebras no afectaron al sistema bancario entero porque los gobiernos correspondientes actuaron para agilizar la compra y rescate en conjunto a First Citizens Bank y UBS, tal que la situación mejorará.

Sigue leyendo:

Inflación: ¿Está en riesgo la economía mexicana?

5 obstáculos que tienes que enfrentar para convertirte en tu propio jefe