Aumento al salario mínimo ¿Cuánto incrementará para los mexicanos en 2024?

El pasado 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el incremento del salario mínimo, esto se logró luego de un acuerdo entre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, empleadores y el Gobierno Federal, quienes pactaron un aumento en el sueldo de los trabajadores mexicanos.

Al respecto el presidente mencionó que es un hecho histórico, pues es una promesa que hizo al inicio de su mandato en 2018, ya que se pasó de $88 diarios a $249, teniendo un aumento del más del doble.



¿De cuánto es el aumento del salario mínimo?

El salario mínimo tuvo un aumento del 20%, lo que significa que ahora un trabajador ganará $249 al día, quincenalmente se traduce a $3754, dando un total de $7508 al mes.

¿A partir de cuándo sube el salario?

El aumento salarial entra en vigor exactamente el 1 de enero de 2024. Si ganas el mínimo es importante que pongas atención para esta fecha y confirmes que tu sueldo fue actualizado.

A partir del 1 de enero entra en vigor el aumento del salario en México. Foto: Especial

¿Cuánto será el salario mínimo para la Frontera Norte?

En el país existe el programa Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo objetivo es incentivar el crecimiento económico, por este motivo el salario aplica diferente en esta zona, donde el mínimo pasará de $312 a $374 al día.

Esto quiere decir que los trabajadores recibirán un pago quincenal de $5701, mensualmente su pago neto será de $11,403, pero ojo, esto solo aplica para 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En 43 municipios del norte del país se gana más que en el resto. Foto: Especial

¿Qué hacer si no te pagan lo que te corresponde?

Por ley tu empleador debe pagarte el aumento que se estipula, en caso de que no lo quiera hacer puedes asesorarte legalmente, y si no tienes dinero o no sabes con quién recurrir, no te preocupes, porque para eso está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

La PROFEDET cuenta con ayuda y asistencia legal personalizada gratuita, así que puedes acudir con ellos para que te asesoren y te guíen en caso de que en tu trabajo no quieran pagarte lo que te corresponde, así como cualquier otro problema laboral que tengas.

