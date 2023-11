Juntos contra el Fraude, la campaña de Citibanamex por la seguridad de bancaria de los adultos mayores

En México el 31.6% de las quejas y aclaraciones por fraude bancario, que recibe la Condusef, son de adultos mayores. Es por esto que la campaña Juntos Contra el Fraude de Citibanamex busca ayudar a reconocer y saber cómo actuar respecto a los engaños más comunes y evitar que este sector de la población sea víctima de alguno de ellos.

Entre las principales estafas se encuentran:

Robo de tarjeta de débito o crédito a través de engaños.

Transferencias digitales a terceros y cargos no reconocidos.

Alta de créditos en línea.

Robo de datos por llamadas telefónicas.

SMS falsos para cambio de contraseñas y robo de datos.

Ligas de sitios web falsos para robo de datos.

Las recomendaciones para conducirse frente a un intento de fraude son no asustarse con amenazas telefónicas por un “problema” con tu cuenta. No compartas información personal, ni bancaria. Citibanamex nunca te pedirá: claves de acceso, “códigos” que recibas por mensajes de texto, NIPs, claves de tu NetKey® (o Token físico), ni CVV (el número al reverso de tu tarjeta). Además, recuerda que el NetKey Móvil® no tiene costo y el NetKey Físico tiene un precio único por asignación de $50.

Sospecha de mensajes o llamadas donde te pidan datos personales o que realices una transferencia a cuentas que desconoces. Tampoco des clic a links, ni descargues archivos a tu computadora o celular, sin ver quién los envía. En éstos generalmente existe algún error en la redacción del texto o en la dirección del correo que utilizan, si ves alguna cosa sospechosa, no los respondas o abras.

Es recomendable que ante cualquier duda cuelgues, borres, bloquees y reportes al contacto. Después comunícate a Citibanamex marcando únicamente al número del reverso de tu tarjeta o acudiendo a alguna sucursal en la que podrás asistir al turno preferente.

Recuerda la regla de oro para tu seguridad frente a estos fraudes: no compartas tu información personal, contraseñas o códigos, ni envíes dinero a cuentas que no conoces.

