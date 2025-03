¿Las criptomonedas son estafa o inversión?

En los últimos años, las criptomonedas han experimentado un aumento en su popularidad, convirtiéndose en un tema de conversación en medios de comunicación, especialmente las redes sociales y foros financieros. Incluso personajes políticos han mostrado su interés por esta nueva moneda, como es el caso de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, quienes han invitado a sus ciudadanos a invertir en estos activos digitales.

Algunas naciones parece que se preparan para que su nueva forma operativa financiera sea digital, y las criptomonedas, o bitcoin parecen ser una buena opción, sin embargo no es nada fácil para un país trasladar toda su economía a esta nueva forma de dinero, ni tampoco para los habitantes, pues es algo que depende 100 por ciento del acceso a la tecnología.

Pero, ¿de dónde viene el interés a esta nueva forma de dinero? Una de las principales razones del auge de las criptomonedas es la desconfianza hacia los sistemas financieros convencionales. Otro gran factor que influye y preocupa, son las crisis económicas, de modo que muchas personas buscan alternativas para proteger su dinero.

En este sentido, las bitcoin, o cualquier otro tipo de moneda digital, ofrecen una opción descentralizada, esto quiere decir que no están controladas por bancos ni gobiernos, lo que brinda una mayor autonomía, control y seguridad sobre su dinero. Asimismo, algunos países exploran la posibilidad de crear sus propias monedas, lo que refleja un cambio hacia la digitalización del dinero en un futuro cercano.

¿Por qué la gente invierte en criptomonedas?

A medida que más inversores ven la oportunidad de obtener grandes rendimientos debido a la volatilidad del mercado, las criptomonedas se han convertido en un atractivo para invertir. Aunque este mercado aún es altamente riesgoso por su naturaleza impredecible, ha llevado a muchos entusiastas financieros a verlas como una oportunidad para obtener ganancias rápidas.

Esta especulación ha contribuido a la creación de un ecosistema financiero paralelo, que se aleja de los mercados tradicionales. Por otro lado, el futuro de las criptomonedas aún es incierto, debido a la falta de regulación en muchos países, aunque algunos gobiernos han comenzado a establecer leyes para su uso, mientras que otros aún luchan por entender cómo integrarlas a sus sistemas financieros.

Por ejemplo, el Gobierno de México, alerta a las personas que deseen invertir en esta modalidad, pues son activos virtuales que no tienen respaldo de una autoridad financiera. Sumado a esto, el Banco de México no considera a las criptomonedas como un sustituto de moneda, ya que no se ha comprobado que cumpla con las funciones estipuladas de dinero, además que ninguna institución financiera que opera en nuestro país está autorizada para realizar estas operaciones.

¿Es peligroso invertir en criptomonedas? Foto: Freepik

Donald Trump y Javier Milei apoyan esta nueva forma de invertir

Donald Trump ha sido una figura controvertida en el mundo de las criptomonedas, tanto por sus declaraciones como por su postura respecto a su regulación. El presidente estadounidense ha mostrado especial interés en el sector, de hecho hace unos días realizó una reunión, en la cual se discutió un decreto para generar una reserva estratégica de bitcoin, misma que tendrá un almacenamiento de activos digitales propiedad del gobierno.

Mientras tanto, el mandatario argentino, Javier Milei se ha visto envuelto en el escandalo debido a este tema, pues hace unas semanas promocionó $LIBRA, una moneda digital que prometía tener grandes resultados financieros, sin embargo, horas más tarde miles de personas perdieron grandes cantidades de dinero, por lo cual consideraron esto como una presunta estafa.

