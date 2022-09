Cantina Frida celebra Día de la Independencia de México en EU

Sin importar en qué país del mundo se encuentren, los mexicanos siempre conmemoran el 15 de septiembre, Día de la Independencia, una celebración que se ha vuelto extensiva a la comunidad internacional. Por ello, no hay motivo para no celebrar esta fecha tan importante, aunque muchos paisanos no se encuentren en México. En varios establecimientos de varios países, dedican este mes a festejar el famoso “Grito de Dolores”.

En las calles de Beverly Hills, California, existe un espacio dedicado a la cultura mexicana que ofrece a sus visitantes una gran variedad gastronómica; desde margaritas de sabores, hasta el tradicional pozole verde. Estamos hablando de Cantina Frida, un lugar donde confluye la comida tradicional mexicana con un ambiente moderno y familiar, y que tan solo desde su apertura en 2019, se ha convertido en un referente para los comensales tanto mexicanos como estadounidenses.

Platicamos con Mauricio Quintanilla, socio de este restaurante, quien contó cómo es que se vive el festejo del 15 de septiembre en Cantina Frida.

En Beverly Hills, California, existe un espacio dedicado a la cultura mexicana que ofrece a sus visitantes Foto: Especial

Sabor a México

En Cantina Frida –explicó– vivimos esta celebración a lo grande y recordamos aquella lucha que nos dio nuestra libertad. Con muchos olores y sabores, el 15 de septiembre recibimos a todos nuestros comensales con mariachi en vivo para que se unan a este festejo y juntos gritemos “Viva México”.

“No hay mexicano que, estando lejos de su país, no quiera celebrar el Día de la Independencia. Como mexicanos estamos llenos de tradiciones que disfrutamos. Si a eso le agregamos que tenemos una gastronomía variada y deliciosa, se vuelve insoportable la idea de dejar pasar la oportunidad de festejar esta fecha”, comentó.

Desde el año 2010, la cocina mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Cantina Frida organiza distintos eventos y celebraciones especiales como el Día de San Valentín, 5 de mayo, el día de muertos, entre muchos más. Además, cuenta con un área especial VIP.

SEGUIR LEYENDO:

Paraíso foodie: La revista Gentleman premia al chef Israel Aretxiga

Vuelven los confinamientos a las ciudades chinas por rebrotes de Covid

Restaurante de Londres amenaza con demandar a mexicana por ponerle a su negocio "taquería"

dhfm