Mente Mujer: En la Prodecon, al menos 50% de sus puestos laborales están ocupados por mujeres

Desde la plaza más pequeña hasta los puestos más cotizados de alta dirección, al menos 50 por ciento del personal es femenino, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En la dependencia, la ley de igualdad de género se cumple a cabalidad, se rompen estereotipos y se lucha contra corriente, reconocen funcionarias de la institución.

El Heraldo de México conversó con tres mujeres profesionistas del más alto nivel que ocupan puestos directivos en la Prodecon, las cuales han tenido que romper estigmas y demostrar que la mujer no sirve solo para tener hijos o cuidar la casa, sino que es motor fundamental para el crecimiento de una empresa, un organismo público y sobre todo del país.

Angélica Campoamor, directora general de orientación y asesoría al contribuyente por medios remoto, de profesión contadora, reconoció que la Procuraduría “es una institución que vela por el derecho de los contribuyentes, pero también vela por los derechos de sus colaboradores al grado que hoy yo estoy en igualdad de circunstancias con mis compañeros caballeros”.

Angélica Campoamor (Foto: Guillermo O'Gam)

Con más años de experiencia, Campoamor, recordó que esto no siempre fue así, pues en su caso, tuvieron que pasar 15 años, trabajando en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) antes de que pudiera tener acceso a un puesto de dirección.

“Todavía hay mucho camino por trabajar. En mi experiencia laboral he visto que los puestos directivos en su mayoría son ocupados por los caballeros, pues aún tenemos el estigma de que la mujer debe dedicarse al hogar a los hijos”, expresó.

Más allá, dijo que las decisiones más fuertes que debe enfrentar la mujer es que alguien más decide por ella. “Algunas veces los jefes no ofrecen el puesto a una mujer, aunque sea capaz porque dicen no te doy el puesto, porque tú, tienes que cuidar a tus hijos”.

Pero eso lo decide otra persona, y la mujer en muchos casos ni siquiera es consultada. “en este caso es una carrera de resistencia y demostrar que hay igualdad de oportunidades para todos tanto para mujeres como para hombres.

Por su parte, la maestra Lilian Erysbel Fernández Pérez, secretaria técnica con cargo de directora general en la Prodecon, es una mujer joven de grandes metas que sueña llegar a ser magistrada o titular de la Prodecon.

Lilian Fernández (Foto: Guillermo O'Gam)

Reconoce que llegar a puestos directivos es resultado de fijarse metas, pues ha tenido que estudiar mucho, hasta alcanzar una maestría, y trabajar aún más, dejando de lado diversión o salidas los fines de semana, para llegar ahora a tener un cargo de dirección general con personas a su cargo.

Aún así, dice que en su caso “ha sido fácil, pues he ido creciendo, empecé con una plaza muy bajita, pero tiene que ver en fijarse metas, en el presente como en el futuro. No fue algo que me costará trabajo porque desde que estaba en la carrera de abogada empecé a trabajar y eso me dio mucha experiencia”.

Reconoce que en México en muchos lugares existe aún discriminación en contra de la mujer, pero ella que trabajó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Secretaría de la Función Pública y ahora en la Procuraduría “he tenido la suerte de no ser discriminada, ni sufrir acaso u hostigamiento”.

La tercera y no menos brillante colaboradora de Prodecon, es Liz Marisol Gómez González, delegada en funciones del estado de Michoacán, que cuenta con una maestría en derecho fiscal y un doctorado en la defensa del contribuyente, es una muy joven mujer, que empezó desde los puestos más modestos como ser la particular de la subprocuradora y poco a poco ir escalando y aprehendiendo.

“Yo tengo el privilegio de haber crecido junto con la Prodecon, porque a unos meses de haber iniciado sus funciones también yo he crecido profesionalmente con la Procuraduria”.

Para ella, apunta que el camino ha sido de esfuerzo, trabajo y dedicación, pero en un ambiente de mayor libertad, igual que sus compañeras dice nunca haber sufrido hostigamiento o acoso laboral.

“A diferencia de tiempos pasados, en la actualidad, somos muy afortunadas las mujeres de mi generación, porque considero que sí hay oportunidad para que las mujeres ejerzamos nuestra profesión y además desempeñemos cargos directivos”.

Por último, definió que para ella, las nuevas generaciones son mujeres empoderadas a las que definió como "una mujer que toma decisiones propias, una mujer determinante y también una mujer íntegra, con libertad y sueños para poder realizar su trabajo sin ser condicionada por algún otro factor externo".

Gran parte del proyecto de Prodecon fue el impulso que le dio su primer titular, Diana Bernal Ladrón de Guevara, quien fue la primera Ombudsman fiscal, quien impulsó la trayectoria de mujeres profesionistas al interior de la institución.

CAR