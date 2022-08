Mente Mujer: Conoce FAREFO Financiera, la empresa que se llevó el premio Best Workplaces for Women 2022

FAREFO Financiera nació a mediados de 2019 y se desarrolló justo en medio de la pandemia. Hoy se define como una PyME financiera con desarrollo tecnológico, que tiene como objetivo apoyar proyectos productivos de PyMES que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país; una empresa en la que las mujeres ocupan 59 por ciento en su cartera de clientes.

“Es una empresa que entendió, en su momento, la necesidad de financiamiento de la gran mayoría de las empresas mexicanas (micro, pequeñas y medianas empresas), y que vio un nicho de oportunidad”, explicó en entrevista Alexandro López Cárdenas, director general de FAREFO.

Además de la presencia femenina que tiene FAREFO con sus clientas, las mujeres también ocupan un lugar importante dentro de la empresa, pues ocupan aproximadamente 50 por ciento de los puestos de trabajo.

50% de los puestos de trabajo en la empresa, son ocupados por ellas (Foto: Leslie Pérez)

EL RECONOCIMIENTO

En marzo de este año la empresa recibió el nombramiento de Best Workplaces for Women, premio que obtuvieron después de participar en la certificación de Great Place to Work: “Nos interesó participar (en la certificación), porque pensamos que es fundamental que terceros ojos empiecen a conocer, a evaluar, a escuchar y a tener esa percepción de lo que es FAREFO Financiera”, comentó Alex López Cárdenas y confesó que no esperaban recibir tal premio.

Al cuestionarlo sobre cuáles habrían sido los puntos clave de la empresa para obtener dicho galardón López Cárdenas hizo referencia a “los antecedentes y las razones”: “…yo creo que fue desde el tema de reclutamiento y los procesos; también de ese acercamiento y esa visión-misión, y filosofía que tenemos o que se ha impulsado desde la dirección como cada uno de ellos y ellas (de los trabajadores)”.

Después de este reconocimiento, la empresa tiene el objetivo de seguir mejorando sus políticas y condiciones no sólo para las mujeres, sino para todos sus trabajadores en general, además de que buscarán otras certificaciones: “… también están en puerta otras certificaciones como la de ‘socialmente responsable’, de ‘cultura e innovación’ y una más técnica que es de SOFOM”, aseguró Alex.

DATOS

FAREFO FINANCIERA SURGIÓ A MEDIADOS DE 2019.

18 PERSONAS CONFORMAN EL EQUIPO.

59% APROX. DE LOS CLIENTES QUE TIENEN SON MUJERES.

Una característica de la empresa, es que los esquemas de financiamiento son personalizados y se basan en las necesidades del emprendimiento.

Forman parte de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM).

Los sectores que atienden son: belleza, manufactura, agroalimentario, financiero, entre otros.

FRASE

“El mundo es de todos los que estamos caminando sobre la superficie”, ALEX LÓPEZ CÁDERNAS. DIRECTOR GENERAL FAREFO.

