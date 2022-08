IFT necesita vigilar que la CFE "no distorsione el mercado", piden expertos

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe vigilar que la Comisión Federal de Electricidad, a través de su subsidiaria Telecomunicaciones Internet para todos (CFE TIT), no infrinja lo estipulado por su concesión que le prohíbe prestar servicios donde ya existe conexión, a fin de evitar la distorsión del mercado.

Entrevistado por El Heraldo de México, Michell Hernández Tafoya, director del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) explicó que el IFT tiene amplias facultades para vigilar que CFE TIT, la cual ya presta servicio en 120 mil localidades del país y ofrece tarifas de bajo costo, “no distorsione el mercado y con ello, se garantice la sana competencia”.

Recordó que desde que se le otorgó la concesión a CFE TIT en 2019, se estableció que esta empresa del Estado que contará con un presupuesto aproximado de 30 mil millones de pesos, no infrinja la restricción de la concesión, ya que no puede prestar servicios de telecomunicaciones al público en general en zonas donde ya exista conectividad de al menos una empresa.

“La CFE TIT ya registro sus tarifas y localidades ante el IFT, lo que llama la atención es que más de 120 mil localidades en todo el país, y se cuidaron de poner las más importantes donde es evidente que existe conectividad”, explicó el representante de Observatel.

Lo difícil, dijo Hernández, es creer que en tantas localidades registradas por la nueva empresa no existan otras empresas de telecomunicaciones que ya brinden el servicio “por lo que ello es de suma importancia el trabajo del IFT que debe velar porque no se afecte a la competencia”.

Agregó que “si esta empresa del Estado con presupuesto público, apoyos del gobierno viene a un mercado donde hay muchos privados tratando de competir sin el mismo apoyo, es obvio que ello puede generar distorsiones a la competencia. Aunque no digo que ya lo esté haciendo”.

Reconoció que el Estado tiene derecho y la responsabilidad de llevar conectividad e internet a donde no lo hay, eso es lo deseable que haya internet para todos “no hay ninguna restricción en la Ley que se lo impida, incluso es deseable que se lleve el internet para todos, porque sabemos que hay empresas privadas que no brindaran estos servicios en lugares donde no sea rentable”.

Por el momento, dijo que CFE Telecomunicaciones que no tiene espectro radioeléctrico propio, por lo que utilizara los servicios de ALTAN con quien el gobierno viene trabajado también para ofrecer servicios de banca, a fin de brindar varios paquetes de internet y telefonía a bajos precios.

Finalmente dijo que además de la supervisión del IFT será interesante observar la reacción de las empresas de Telecomunicaciones que hasta ahora se han mantenido en silencio.

CAR