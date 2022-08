Economía mexicana ha enfrentado seis recesiones y cinco expansiones en los últimos 40 años

De 1980 a 2020 la economía mexicana ha enfrentado seis recesiones y cinco expansiones, informó el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, tras advertir que el período de recesión más reciente inició en junio de 2019 y finalizó 12 meses después, en mayo de 2020.

De tal manera, la recesión se da seis meses después del inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en junio de 2019, antes de que se declarara la pandemia y concluye 12 meses después en mayo de 2020, dando paso a un período de expansión que aún no puede definirse cuando termine.

Lo anterior se dijo en conferencia de prensa del primer Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM), que fue creado el 3 de febrero de 2021, y que es histórico al ser el primer cuerpo técnico colegiado -con solo siete integrantes doctores en economía- de carácter independiente, cuyo objetivo es establecer una cronología de los ciclos de la economía de México y mantenerla actualizada.

Así reveló que la economía mexicana ha enfrentado en los últimos 40 años seis recesiones, la primera de diciembre de 1981 a junio de 1983, con una duración de 19 meses; la segunda se dio en octubre de 1985 a diciembre de 1986, con 15 meses de desaceleración económica.

La tercera crisis se dio en diciembre de 1994 a mayo de 1995 y solo duró seis meses; le siguen, las recesiones de octubre del año 2000 a enero de 2002 con un lapso de 16 meses; la quinta, fue de julio de 2008 a mayo de 2009, misma que duró 11 meses.

La sexta y más reciente se dio en esta administración antes de que iniciara la pandemia en junio de 2019 y finalizó en mayo de 2020 con una duración de 12 meses. Y a partir de ahí se da el ciclo de expansión que aún no finaliza.

La última recesión fue debido a la pandemia por Covid-19. Foto: Archivo

México vive un periodo de expansión desde junio de 2020

Al respecto Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México e integrante del Comité de Fechados, comentó que “no se cuenta con información exacta para determinar cuánto tiempo puede durar el proceso de expansión que inició en junio del 2020 y que continúa hasta la fecha”.

“Lo único que sí es que no vamos a aprender a pronunciarnos hasta que no estemos absolutamente seguros de qué realmente se ha presentado un pico o un valle y pues para eso tiene que pasar información y tiempo para que se dé a conocer los indicadores y aseguremos que no sean preliminares y que podemos tener realmente la certeza de la fecha y que no vamos a estar cambiando de opinión”.

Por su parte, Luis Foncerrada Pascal, vocero del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, apuntó que “esta expansión va a lleva un par de años de junio del 20 de junio de 22 todavía no tenemos cifras definitivas sobre el segundo trimestre, no sabemos, pero tampoco sabemos qué haya pasado ni pasará en los siguientes meses, por lo tanto, este periodo lleva aproximadamente dos años de expansión, pero no sé si 25 meses de expansión”.

Finalmente, los integrantes del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, destacaron que en este caso no se toman en cuenta los niveles de inflación y tampoco pueden etiquetar o dar nombres a los periodos de recesión que ha vivido la economía mexicana.

