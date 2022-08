Bajan calificación crediticia a Unifin tras anuncio de impago de intereses y capital de deuda

Las reacciones adversas sobre el anuncio de Unifin sobre que dejará de pagar los intereses y capital de su deuda no se han hecho esperar, ya que en menos de un día su calificación se redujo 15 niveles e instituciones internacionales informan que dejarán de dar seguimiento a su acciones, lo que implica dejar de hacer recomendaciones sobre sus títulos a inversionistas.

Cabe mencionar que los pasivos financieros de la arrendadora al cierre del segundo trimestre de este año alcanzaron los 79 mil 355 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 13.5 por ciento respecto al mismo periodo previo.

De acuerdo con su reporte financiero al segundo trimestre de este año presentado a la Bolsa Mexicana de Valores, de la deuda total, sin considerar intereses acumulados y cargos diferidos, 40 mil 515 millones de pesos pertenecen a notas internacionales, lo que representa 51.3 por ciento del pasivo total.

Le siguen 10 mil 792 millones de líneas revolventes (13.7 por ciento de la deuda total), 10 mil 083 de créditos con vencimiento (12.8 por ciento) y 17 mil 549 millones de bursatilizaciones (22.2 por ciento).

De ahí que derivado de dicho anuncio, HR Ratings bajó la calificación crediticia de la compañía de HR AA- a HR C-, es decir 15 niveles; de su programa de certificados bursátiles de corto plazo de HR1 a HR5; de seis emisiones de Senior Notes de HR BB+ (G) a HR C- (G), y de sus Bonos Perpetuos de HR BB (G) a HR C- (G), colocándolas en Observación Negativa.

Asimismo, la calificadora S&P Global Ratings bajó las calificaciones crediticias de la empresa de largo plazo en escala global a ‘D’ de ‘B+’; en escala nacional de largo plazo a ‘D’ de ‘mxBBB-‘; y de corto plazo a ‘D’ de ‘B+’ y de las notas perpetuas subordinadas a ‘D’ de ‘CCC+’.

Asimismo, PCR Verum bajó a ‘D/M’ desde ‘AA-/M’ y ‘1/M’ las calificaciones corporativas de largo y corto plazo, respectivamente, de Unifin Financiera; y disminuyó a ‘D/M’ desde ‘1/M’ la calificación del Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo por un monto de hasta cuatro mil millones de pesos y de los cuales tres mil 200 millones están circulación.

Instituciones internacionales informan que dejarán de dar seguimiento a su acciones (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, PCR Verum comentó que tiene de su conocimiento que esta semana existen vencimientos de capital e intereses, los cuales no esperamos sean pagados.

En opinión, la financiera contaba con liquidez y líneas disponibles de fondeo, que en conjunto eran suficientes para cubrir todos sus vencimientos de deuda de los próximos 12 meses.

Otra institución que reaccionó al anunció fue la londinense Barclays, que hoy anunció que dejará su área de Análisis de Renta Variable dejará de darle seguimiento a las acciones de Unifin.

Ello, ante el anuncio de que dejará de pagar y que buscará negociar una reestructuración estratégica con sus acreedores, incluyendo "potenciales operaciones de financiación, refinanciación, inversión y recapitalización".

“Dada la propia visibilidad limitada en este proceso, ya no podemos dar una opinión sobre las perspectivas y fundamentos de la empresa y, por lo tanto, descontinuarán la cobertura de sus acciones”, puntualizó en un comunicado.

Señaló que su calificación final fue de Infraponderar y su precio objetivo final fue de 16 pesos.

Además de comentar que el anuncio fue sorpresivo, refirió que la incapacidad de la empresa para acceder a los mercados de deuda internacionales es un problema existencial y una amenaza a su modelo de negocio.

Unifin es una entidad financiera no bancaria con un posicionamiento relevante y es el líder nacional en el segmento de arrendamiento (independiente), su actividad primordial es el otorgamiento de financiamientos bajo la modalidad de arrendamiento puro (operativo) para adquirir cualquier bien mueble, incluyendo maquinaria y equipo, vehículos de transporte y otros activos utilizados en industrias diversas.

Hasta las 13:20 las acciones de Unifin en la Bolsa Mexicana de Valores registraban una pérdida de 31.51 por ciento.

