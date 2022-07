Por qué se aumentan las tasas de interés cuando sube la inflación

A lo largo de los últimos meses hemos escuchado constantemente como los bancos centrales tales como Banxico o la FED han optado por subir sus tasas 0.25, 0.50 o 0.75 puntos porcentuales (esto quiere decir que si la tasa estaba en 3% y se aumenta 0.50 puntos porcentuales, la tasa terminaría en 3.50%) ante la creciente inflación reflejada en sus índices de Precios al Consumidor (IPC) o los distintos índices que cada banco o sus personas funcionarias consideren relevantes para determinar la inflación.

Lo anterior se de debe a una lógica muy simple, pero quizás no siempre tan evidente. Básicamente lo que se busca es que los bancos y demás instituciones bursátiles opten por comprar bonos al banco central y se pueda retirar dinero del mercado. La razón detrás de los aumentos es hacer más atractivo el ahorro sobre el gasto.

Pensemos en el siguiente ejemplo: Una persona A tiene la opción de endeudarse a una tasa del 10% anual o tiene la opción de invertir su dinero a una tasa del 8% anual en el periodo 1, esta persona quizás elegirá endeudarse ya que le genera una mayor satisfacción; en cambio, esa misma persona A elegirá ahorrar su dinero si en el periodo 2 la tasa de interés sobre sus inversiones es de 12%, frente a la del 20% de deuda (dado que el banco central subió las tasas); básicamente lo que esta persona está decidiendo es que dadas las condiciones del mercado, obtiene un mayor rendimiento ahorrando su dinero que gastándolo. Si la persona en nuestro ejemplo se le considera representativa de la sociedad, entonces todas las personas actuaran de una manera similar y entonces preferirán ahorrar antes de gastar y si estas deciden ahorrar, ocurrirán dos cosas: los bancos e instituciones bursátiles tendrán un mayor número de reservas en sus bóvedas los cuales serán transferidos al banco central para que pueda obtener el rendimiento prometido de las tasas de interés y dado que los créditos también son más caros, con el tiempo estos tendrán que volver a bajar para hacerlos atractivos, lo cual ocurrirá a la par de que el banco central baje sus tasas de interés dado que el riesgo inflacionario se ha reducido. Ante estos hechos, el banco central ha logrado que se retiren dos cosas que contribuyen a la inflación: mucho dinero circulando y un gasto excesivo que impulsa los precios hacia arriba.

Ahora, si bien ya explicamos como se soluciona a grandes rasgos el problema de la inflación, la pregunta que queda es ¿cómo se genera? o ¿cómo llegamos aquí? La respuesta se debe a varias razones, pero principalmente por lo que ocasionó la pandemia en los precios. En primer lugar, sabemos que la pandemia trajo una escasez en la producción de bienes, lo cual aumentó sus precios; asimismo, para apoyar la economía de las familias, los gobiernos otorgaron apoyos económicos, aumentando el dinero en circulación; y finalmente, dada la perdida de vidas humanas, esto pudo haber generado una escasez de mano de obra en distintos países, lo cual permite negociar mejores salarios y que aumenten los precios. De igual forma, todos los cambios sociopolíticos que se han vivido últimamente han ocasionado rupturas en las cadenas de distribución y las economías contribuyendo al aumento de los precios. Todo esto en conjunto, así como características propias de cada país, han generado estos niveles de inflación tan descabellados.

Como conclusión se puede decir que la inflación actual tiene muchas causas, no siempre sencillas de explicar, pero la decisión que han tomado los bancos centrales es clara en el sentido de que se busca retirar el exceso de efectivo que actualmente existe en la economía y combatir la inflación, para evitar impactos más graves en la economía, pero esto no es una solución inmediata, si no que tendrá que esperar a que los mercados se estabilicen lo cual solo llega con el tiempo.

Sigue leyendo:

Migración segura y ordenada: la tarea pendiente de Estados Unidos y México

Aborto en EU: Adiós Roe, bienvenido Dobbs; un giro hacia el activismo judicial conservador

mgm