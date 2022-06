Presentan Feria Internacional de Franquicias

En pro de generar una relación ganar-ganar entre emprendedores y empresarios, se presentó la Feria Internacional de Franquicias (FIF) a realizarse del 9 al 11 de junio de 2022, en el World Trade Center, en la Ciudad de México.

Mario Alberto Briceño Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), expuso que con la recuperación económica, la necesidad de más personas de generar negocios este año y la promoción que tiene este modelo de negocios, se espera que las ventas de este esquema emprendedor crezcan 12 por ciento.

“Es ambicioso el crecimiento que esperamos. Estamos acostumbrados a superar retos y los obstáculos que se nos presentan, además atreverse a realizar una feria no es fácil, en la pandemia cerraron muchos negocios, pero en franquicias no fue así. No tenemos registro de que una marca franquiciante haya desaparecido“, apuntó Briceño Martínez.