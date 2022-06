SE analiza si la nueva Norma 236 será voluntaria y sin costo

La Secretaría de Economía (SE) analiza si la nueva Norma 236 para la verificación físico-mecánica de automóviles en México será voluntaria y sin costo.

“Estamos en el análisis, propiamente, entonces la norma no entraría en vigor sino hasta octubre, esta es una, y ponemos las observaciones que ha hecho el Presidente, la norma se puede emitir con algunas condicionantes para su entrada o no en vigor en un tiempo posterior o vincularla porque termina siendo real a partir de la colaboración de municipios y entidades federativas y aquí es que tendríamos que hacer que ésta no cueste y que sea voluntaria”, dijo Tatiana Clouthier, titular de la dependencia.