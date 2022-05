¿Quieres aprender a invertir? Este es el curso GRATIS de Sebastián Rodríguez para aprender a hacerlo

Sebastián Rodríguez "Sensei" es originario de República Dominicana y a sus 21 años ya logró desarrollar una exitosa carrera en el trading. Como resultado de su éxito, ahora ayuda a miles de personas que desean aprender las herramientas para tomar las mejores decisiones en los mercados financieros a través de YouTube.

“El principal consejo es que quienes desean dedicarse a esto entiendan que como cualquier carrera esto va a tomar tiempo. Hay quienes lo ven muy fácil, ganar dinero en internet, pero no es tan sencillo y existe el riesgo de perder mucho dinero”, señaló en entrevista.

El joven explicó que para tener mercado en el trading es importante verlo a como un proyecto a largo plazo, tomar encuentra que es una carrera que va a durar mucho tiempo y que requiere de la educación apropiada.

“Mi consejo es que solo inviertas el dinero que estés dispuesto a perder. Hay quienes invierten el dinero de su familia o sus ahorros sin entender el riesgo de perder este dinero”, advirtió.

Su proyecto de apoyar a las personas inició en 2019 y en el corto plazo tiene el propósito de desarrollar un nuevo canal personal en YouTube. En este aportará sus conocimientos más allá de los consejos para hacer inversiones.

“Quiero ayudar a quienes se encuentran en el hoyo, a quienes no saben qué hacer y no encuentran ningún motivo de superación”, detalló.

Consideró que los resultados que ha obtenido como inversionista son sorprendentes. Asimismo, el principal aprendizaje es que lo más importante es invertir en la persona, pues es uno mismo quien tomará las decisiones.

“Somos nosotros los que tomamos las decisiones, quienes decidimos invertir o no invertir, quienes decidimos ir al gimnasio o no ir al gimnasio, comer saludable o no comer saludable. Una decisión puede cambiar tu futuro”, dijo.

Agregó que actualmente existen múltiples opciones de inversión entre las que está el mercado forex (divisas) y recientemente el gran auge que han tenido las criptomonedas, a las que considera una alternativa para diversificar los portafolios.

Instagram es la principal plataforma para empezar a introducirse con éxito al mundo del trading. Además, su canal de YouTube cuenta con más de 150 videos y una actualización constante, así como tiene presencia en Spotify con el podcast La Sabiduría del Sensei.

