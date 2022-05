¿Apretado de dinero? Cinco acciones para mejorar tu ahorro y finanzas personales

Recientemente el Gobierno de México, junto a los principales productores y distribuidores de alimentos se comprometieron a no subir, en un lapso de seis meses, el precio de 24 artículos de la canasta básica.

Pero tú también puedes hacer un ajuste a tus finanzas personales, para que puedas ahorrar en estos tiempos. A continuación, te presentamos cinco sugerencias que te ayudarán a que tus ingresos rindan mejor.

1. Crea presupuesto

Es un precepto que siempre debe de estar presente en una planeación. Determina bien tus ingresos y gastos, te sugerimos hacer una lista. En una columna escribe el dinero que recibes y en otra tus egresos. Una vez que termines da prioridad a los pagos que son necesarios y evalúa el resto. Esto con el fin de saber cómo distribuyes tus gastos en un periodo determinado.

2. Gastos ocultos

Los especialistas consideran a estos gastos a dinero que se va sin darnos cuenta. Por ejemplo, las suscripciones a revistas, que ya no lees; gimnasios, al que solo vas una vez al mes, suscripciones a plataformas de streaming que casi no ves o no utilizas. Revisa bien este punto y decide que vas a cancelar o identifica en dónde pagas doble.

3. Regla 50-30-20

Consiste en que el 50 % de tus ingresos se destinen a gastos necesarios, como lo son pago de renta, hipoteca, servicios de casa y otras necesidades que no puedes evitar. El 30% se sugiere que vaya hacia cosas no tan necesarias como lo son entretenimiento y salidas a comer o espectáculos. Mientras que el 20% se dedique al pago de deudas y ahorro.

4. Pagar tarjetas de crédito o deudas

Cuanto más saldo vencido haya en tus platicos o deudas, más dinero se acumulará por intereses. Cuando te sea posible paga esos saldos o ve la forma de reestructurar los créditos. Verás que poco a poco el dinero te rendirá mejor con esas acciones.

5. Planear el gasto en comida

Los expertos apuntan que el 25% de las personas desperdician la comida, lo que se traduce en un gasto excesivo de dinero. Por lo que sugieren que se planee de mejor manera, qué alimentos se van a comprar para evitar gastar en comestibles, que al final pueden ir a la basura porque no se consumen.

Sigue leyendo:

"Me dicen tacaña": ahorra el 90% de su sueldo y sólo compra ropa interior una vez al año, pero ya tiene 2 residencias