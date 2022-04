Santander mantiene su interés de adquirir Banamex, asegura José Antonio Álvarez

Santander mantiene el interés de participar en el proceso de compra de Banamex, que incluye la banca al menudeo y de empresas, aseguró José Antonio Álvarez, consejero Delegado del grupo financiero español.

“Nuestra presidenta (Ana Botín) ha dicho las condiciones, nuestros requerimientos para participar, y vamos a analizar la transacción”, dijo en el marco de la presentación de los resultados financieros de la institución al primer trimestre de 2022.

Refirió que el banco ya ha establecido unos criterios para la compra de Banamex, los cuales se mantiene y son muy claros, y que tienen que ver con criterios de rentabilidad, que mantenga un indicador de rentabilidad de 12 por ciento y que no se tenga que llevar a cabo una emisión de acciones para su adquisición.

“Nosotros establecimos unos criterios que se mantienen, que eran muy claros, criterios de rentabilidad, unos criterios de que fuéramos bienvenidos, y unos criterios de que no había emisión de acciones”, precisó.

Álvarez comentó que existen múltiples opciones y mucha flexibilidad en un grupo como Santander para financiar una operación de entre cuatro millones y cinco millones de dólares cuando esta ocurra.

Aclaró que no es una operación de mañana, que si bien reconoció desconocer, desde afuera y por lo que ha dicho Citi se tiene más bien la idea de que se pueda dar a finales de 2023 o 2024.

Así que “no sé a qué velocidad quieren rodar el proceso, pero nosotros hemos definido estas condiciones y esas condiciones se mantienen”, aseveró.

Comentó que por el momento no se tiene información adicional a la que ya es pública, además de que el proceso oficialmente no ha comenzado, “de acuerdo con lo que sé”.

Reiteró que la operación de Banamex no está lanzada: “estas operaciones se lanzan cuando a uno le invitan y tienes que firmar lo que se llama NDA (acuerdo de no divulgación), una vez que firmas te dejan entrar a los datos, y entonces en ese momento se sabrá quién está interesado o quién no, por lo tanto, no tengo ni idea, no puedo comentar”.

Respecto a cómo está la relación de Santander con el gobierno de México, el directivo preciso que todos los gobiernos se tiene una buena relación y también con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, “el otro día salió en la prensa que nuestra presidenta -Ana Botín- había tenido una reunión con ellos, tenemos buena relación con el presidente de México, lo mismo que con todos los gobiernos”, manifestó.

Cabe recordar que Citi ya abierto el data room, que es el acceso a la información contable de todos las áreas de negocio en venta, incluida la marca Banamex, y que son la banca al menudeo y empresarial, la administradora de fondos para el retiro (afore), y seguros.

Así como el acervo cultural baja el paraguas de Fomento Cultural Citibanamex, que está integrado por invaluables obras de arte, como pinturas, esculturas y edificios históricos en distintos estados del país.

De hecho, la semana pasada, Marcos Ramírez Miguel, director general del mexicano Grupo Financiero Banorte, dio que ya había iniciado las conversaciones con el Grupo Citi y asomado al data room, que son muchos cuartos y mucha información.

