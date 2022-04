Pensión ISSSTE: ¿Cuánto dinero tienen que cobrar pensionados y jubilados en MAYO?

Si eres jubilado o pensionado del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y todavía no sabes cuál es la fecha en la que se realizará el depósito correspondiente al pago del mes de MAYO ni cuál es la cantidad que tienes que recibir, en esta nota te diremos estos y otros datos acerca de tu pensión que te pueden resultar de utilizad, así como algunas recomendaciones para que realices el cobro de tu dinero sin demoras y de la manera más segura posible.

Fue a través de su portal oficial donde el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que el depósito correspondiente al quinto mes del 2022 a pensionados y jubilados se realizará sin demoras el próximo jueves 28 de abril, por lo que será a partir de esa fecha cuando puedas disponer de tu dinero.

Cabe mencionar que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que para el pago correspondiente al mes de MAYO, no tiene contemplado realizar el pago o depósito de alguna prestación adicional, por lo que los pensionados y jubilados de dicha institución únicamente recibirán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo la situación de cada trabajador al momento de jubilarse.

Es importante señalar que, otra inquietud que ha surgido entre los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es saber si recibirán utilidades, sin embargo, ningún pensionado puede recibir esta prestación pues al momento de causar baja de la empresa, pierden dicho derecho, así como la empresa ya no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador pues este ya no labora para ella, por lo que ya no colabora para generar las ganancias que se repartirán entre los trabajadores.

No te arriesgues al cobrar el dinero de tu pensión

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), emitió una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan el acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza, no obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes para evitar nuevos contagios de Covid-19 entre las personas.

Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a realizar el cobro en los días posteriores a la realización del depósito pues de esta manera se busca evitar que se generan aglomeraciones innecesarias en los centros bancarios donde los pensionados realizan el cobro de su dinero.

Para finalizar, se recuerda a los afiliados a las instituciones antes mencionadas que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados.

¿Tienes dudas sobre tu pensión?

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa o necesitas realizar alguna aclaración, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puso a disposición el número 55 5062 0555 o las direcciones electrónicas atención@pensiónissste.gob.mx y atencioncomercial@pensionissste.gob.mx donde personal del instituto atenderá todas tus inquietudes.

