Oferta y competencia en el sistema financiero mexicano: Julio Carranza Bolívar

Más que una recomposición del sistema financiero mexicano, lo que se está viendo es una ampliación de la oferta y competencia en éste, consideró Julio Carranza Bolívar, vicepresidente del Consejo de Administración de BanCoppel.

Este proceso es natural porque el cambio, a nivel global, de la tecnología y con ello la adopción de la banca digital, el comercio electrónico y nuevas ofertas hacia las personas, le dan al mercado un dinamismo mayor al observado anteriormente, comentó.

En este contexto, dijo que la banca está acostumbrada a la competencia, "es buena y gusta, ya que también le da al consumidor mejores alternativas y beneficios", subrayó en entrevista con El Heraldo de México, previó a la 85 Convención Bancaria.

Respecto a las Fintech, comentó que hay muchas en el mercado que vienen a ofrecer más que cosas nuevas, nuevos procesos más ágiles en ciertas cosas, respecto a la banca tiene una formalidad y una manera de hacer las cosas estructurada que da una confianza que muchas veces estas empresas de tecnología financiera no le pueden dar al cliente.

Explicó que varias Fintech están tratando de entrar al mercado formal a través de comprar licencias de bancos, como el caso de Uála, al comprar a ABC Capital y de Credijusto, que adquirió la licencia de Finterra.

Y es que, dijo, el interés está en que bajo la figura de empresas de tecnología financiera, que tienen menos requerimientos regulatorios, hay muchas cosas que no pueden hacer y la banca sí, como es la captación para prestar y la formalización de procesos.

“Pareciera como que la regulación es a veces un dolor de cabeza, pero lo que hace la normatividad es que las instituciones estén mejor supervisadas”, manifestó.

El directivo dijo que el problema con las Fintech no está en la competencia, sino que éstas firmas compiten

de manera directa con muchos de los bancos, fuera de los seis más grandes, sin el cumplimiento de reglas, costos de capital, de regulación y supervisión, que hacen que la banca esté en desventaja en ese sentido.

Refirió que sólo se pide que se afinen las reglas relacionadas con el crédito y los medios de pago, que la ABM documentó y que entregó a las autoridades, quienes están analizándolas.

BANCOS-TIENDA

Julio Carranza consideró que los bancos-tienda juegan un papel muy importante en el sistema bancario pues son, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada de las personas al sistema financiero, poder ingresar al préstamo de manera más barata y crear un historial crediticio.

En el caso del financiamiento que otorgan estos bancos, dijo que debe verse de una forma horizontal, es decir, conocer a quién está dirigido, y esto es a clientes que 50 por ciento no tienen un ingreso formal, sino que son microempresas o desarrollan un oficio, por lo que no tienen manera de demostrar un ingreso y por ende no son objeto de crédito en la banca tradicional.

Destacó que en el caso de BanCoppel, 80 por ciento de sus clientes carecían de un historial crediticio y actualmente sólo 38 por ciento no lo tienen, por lo que el avance ha sido muy importante en los últimos 10 años.

Además, argumentó que el que estas personas tengan una cuenta en un banco-tienda, les da la oportunidad de tener acceso a muchos servicios financieros que en otras instituciones no tendrían, dijo Julio Carranza Bolívar, quien ha participado en el diseño y puesta en marcha de tres instituciones: Ixe Banco, Banco Azteca y BanCoppel, donde ha ejercido desde hace 16 años.

PAL