5 hábitos diarios que quiebran las Finanzas Personales de todo millennial: Podcast

¿Eres millennial y llegas con el dinero contado a la quincena? Esto pasa porque seguramente no te has dado cuenta de los gastos que están haciendo que tu dinero se termine antes incluso de que te depositen. ¡Sí así como lo lees!

Si tu respuesta es positiva no te desanimes, pues en en este podcast de Dinero y Finanzas Personales te explicaremos dónde se está yendo tu dinero sin que te des cuenta. Primero debes responder, ¿cuántos servicios de streaming tienes contratados? Esa respuesta te dará la clave.

Actualmente los millennials estamos conectados a internet todo el tiempo, de ahí la necesidad de contratar servicios vía streaming ya sea música o televisión y más aún luego de una pandemia que nos tuvo encerrados muchos meses, esto favoreció que miles de personas en todo el mundo buscaran nuevas formas de entretenimiento.

¿Has pensado en qué gastas tu dinero?

La contratación de servicios como Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, etc, etc, ha hecho que incremente el gasto mensual, y son pagos que ya tenemos comprometidos antes de que nos llegue la valiosa quincena, por ello si quieres ahorrar o empezar a ver dónde se están quebrando tus finanzas debes revisarlo.

Muchas veces se tienen contratados servicios de entretenimiento similares y no tenemos suficientes horas del día como para verlas todas, por lo que elegir solo alguna sería ideal para cuidar tu economía y ayudar a que llegues a fin de mes sin problemas de dinero.

Escucha nuestro podcast Dinero y Finanzas Personales y aprende a ahorrar

¡Aguas con los gastos hormiga!

Sin darte cuenta estás quebrando tus finanzas.

En esta generación los gastos hormiga van más allá del hecho de comprar cigarros sueltos o cafés todos los días, por lo que hay que poner atención en cuántas veces a la semana usas apps de delivery o transporte, pues un viaje con tarifa baja ronda los 50 pesos. Saca la cuenta y checa cuánto dinero estás destinando a esto.

Pedir comida a domicilio puede resultar muy práctico si estás cansado o quieres ahorrar tiempo, pero de acuerdo con un sondeo realizado para esta nota, en promedio se gastan 300 pesos en cada pedido, así que si la usas el fin de semana, pues ya sabrás qué tanto te afectará a la hora de tener que pagar tu tarjeta de crédito.

Esto no quiere decir que debes dejar de usar apps de entrega o limitarte en lo que destinas a entretenimiento, sino que debes hacer gastos conscientes y crear un presupuesto destinando una cantidad fija a estos pagos para que no te lleves sorpresas a la hora de tener que pagar.

Cinco consejos útiles para evitar quedarte sin dinero

Sigue estos sencillos consejos para cuidar tu dinero.

Ahora bien, ya sabemos las cosas que te están haciendo perder dinero, pero te diremos lo que puedes hacer para sacar provecho a tus Finanzas Personales y en consecuencia a tu dinero.

Fija metas que puedas alcanzar para tener ahorro.

Lleva una bitácora de gastos e ingresos.

Gasta de acuerdo a tus posibilidades, no siempre te puedes dar vida Kardashian.

No utilices la tarjeta de crédito como si fuera dinero extra porque deberás pagarlo en algún momento.

Utiliza esquemas de ahorro o inversión en instituciones financieras para potencialidad tus ahorros.

SIGUE LEYENDO:

SAT multas y sanciones si no presentas tu Declaración Anual 2022: Dinero y Finanzas Personales

SAT: ¿Te inscribirás al RFC? Ojo debes tomar esto en cuenta para no tener problemas con Hacienda