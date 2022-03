SAT multas y sanciones si no presentas tu Declaración Anual 2022: Dinero y Finanzas Personales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda cada año convoca a los contribuyentes para presentar su Declaración Anual, que se presenta durante le mes de abril. Por lo que es necesario que se preparen para este trámite que puede ser benéfico.

Los contribuyentes pueden recibir subsidios por lo que les serían regresados impuestos al momento de presentar la Declaración Anual correspondiente a los gastos realizados durante el 2021. En este episodio el podcast de Dinero y Finanzas Personales aborda todo lo que debes saber sobre la Declaración Anual de impuestos.

El contador Guillermo Mendieta integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) nos explica todo lo referente al tema y las dudas que genera en cuanto a multas y recargos que se pueden generar en caso de no presentarla a tiempo.

Escucha el Podcast Dinero y Finanzas Personales y aprende todo sobre el SAT

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual?

Resuelve todas tus dudas.

Cada año las personas físicas y morales deben presentar la Declaración Anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este ejercicio consiste en detallar los ingresos y gastos que realizaron en el ejercicio fiscal 2021.

Quienes deben presentarlo son particulares y empresas, es decir personas físicas quienes tienen hasta el último día de abril.

Todas las personas que están dadas de altas en el Régimen de Servicios Profesionales, obtienen ingresos por su cuenta y emiten recibos de honorarios.

Quienes tienen actividades empresariales, incluidos en el Régimen de Incorporación Fiscal y optaron por hacer pagos provisionales.

Las personas que perciben ingresos por la renta de algún bien inmueble, casa, departamento, local comercial,

Quienes hayan vendido o comprado algún bien inmueble.

Las personas físicas que recibieron ingresos por salarios y que hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre del 2018, así como quienes obtuvieron ingresos de uno o más patrones.

Aquellas personas que hayan recibido ingresos anuales por más de 400 mil pesos obtenidos en el extranjero.

Así como las personas que hayan obtenido ingresos por actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.

Quienes hayan recibido ingresos por jubilación o indemnización.

¿Cómo hacer la Declaración Anual paso a paso?

Los contribuyentes pueden cumplir con esta obligación a través de internet, en la página del SAT: www.sat.gob.mx.

Lo que debes hacer es ingresar al portal del SAT y ahí ingresar tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a 13 dígitos y tu contraseña.

Luego debes llenar los campos correspondientes de manera correcta, pues es posible que el SAT te haga devoluciones de tus impuestos si todo está en orden.

¿Qué gastos puedo deducir de la Declaración Anual?

No dejes pasar el tiempo.

Recuerda que hay gastos que se pueden deducir en la Declaración Anual, los cuales están vinculados a gastos en educación y hospitalarios.

Puedes obtener un saldo a favor que no puede exceder cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

En el ramo de salud se pueden deducir honorarios médicos, dentales, consultas de nutrición y psicología, siempre y cuando sean servicios ofrecidos por personas con título profesional y registrado ante las autoridades.

En cuanto a educación son deducibles las colegiaturas instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes:

Preescolar: 14,200 pesos.

Primaria: 12,900 pesos.

Secundaria: 19,900 pesos.

Profesional técnico: 17,100 pesos.

Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

¿Qué pasa si no pago impuestos al SAT, puedo ir a la cárcel?

Si realizas tu declaración puedes tener saldo a favor.

El incumplimiento de sus obligaciones fiscales genera multas, recargos, auditorías y, en casos extremos, hasta penas de cárcel.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en hacer una devolución?

Si ya concluiste tu declaración anual satisfactoriamente, existe la existe la posibilidad de que se deposite tu saldo a favor en un promedio de cuatro días; sin embargo, el plazo natural de devolución del mismo consta de 40 días.

¿Por qué a veces el SAT no te devuelve todo lo esperado?

El SAT hace un cruce de información, pese que tu seas un contribuyente cumplido, pero uno de los proveedores no lo es y no entera en su totalidad sus impuestos, el fisco no puede devolver de forma tan rápido, porque en el cruce de información verifica con la contraparte si lo pago en su momento o qué pasó.