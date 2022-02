Empresas de EU no podrán seguir operando en México con reforma eléctrica: Amcham

La American Chamber of Commerce Mexico (Amcham) advirtió que, si se aprueba la contrarreforma eléctrica, las empresas privadas estadounidenses no podrían seguir operando en México.

Durante las mesas de debate de la reforma, la directora general de la Amcham, Ana López Mestre, dijo que algunas empresas de Estados Unidos tienen compromisos climáticos y de cero emisiones que las obligan a operar con 80 y 100 por ciento de energías generadas con fuentes limpias en los próximos diez años.

"Esto quiere decir que, si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país", advirtió la representante del gremio empresarial.

Consideró que la reforma viola los principios del T-MEC al darle trato prioritario a las empresas estatales y desplazar a los privados.

A su vez, Raúl Jiménez, abogado general de la CFE, afirmó que la reforma energética de 2013 es fallida e insostenible pues dejó vulnerable al sistema eléctrico nacional, por lo que es necesario corregirla con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Especial

Afirmó que bajo el actual esquema regulatorio no se garantiza la continuidad del servicio, además de que no se preserva la seguridad, la autosuficiencia energética y no se garantiza el abastecimiento de electricidad para la población.

“La reforma de 2013 somete a los vaivenes del mercado a un sector estratégico para la nación y demanda crecientes transferencias de recursos públicos para las empresas privadas”, mencionó.

Destacó que también propicia prácticas abusivas por parte de las compañías de autoabasto e incentiva el crecimiento y surgimiento de mercados irregulares en electricidad.

Añadió que es falso que la reforma del Ejecutivo federal implique una expropiación para los privados, pues “no se les va a quitar ni un tornillo” de sus centrales.

dhfm

Seguir leyendo:

Pide Canacintra revisar contrarreforma eléctrica

Importancia del Servicio Público de la CFE

Reforma Eléctrica incrementará producción del combustóleo: Mauro Garza