Crece 400 por ciento ciberataques a Pymes en 2021, asegura MetabaseQ

En 2021 los ciberataques a Pymes crecieron 400 por ciento, liderados principalmente por los esquemas de phishing y de ransomware, dijo Mauricio Benavides, fundador y director general de MetabaseQ.

El especialista dijo que bajo estas modalidades de ataques las empresas dan acceso a información privada como nombres de usuarios y passwords, lo que ha generado que estas compañías estén siendo vulneradas con éxito.

“Hoy más que nunca las bandas están más organizadas y es necesario tomar acciones para lograr una prevención efectiva”, mencionó.

Carlos Véjar, experto en comercio internacional y arbitraje comercial, dijo que las iniciativas legales en materia de ciberseguridad se han quedado cortas, pues sólo se han enfocado en plantear la creación de tipos penales y no tienen una visión más amplia para combatir el ciber delito.

Liliana Jiménez, directora de vinculación institucional de MetabaseQ, explicó que actualmente hay 13 iniciativas en el Congreso de la Unión relacionadas con aspectos de la ciberseguridad, y 4 de ellas están relacionadas con creación de leyes generales en la materia.

Preocupan datos personales

En otro orden de ideas, en América Latina 51 por ciento de las personas consideran que compartir sus datos personales en internet implica más riesgos que beneficios, dijo Benjamin Roseth, Senior Specialist in Modernization of the State at the Inter-American Development Bank.

El especialista explicó que en promedio 60 por ciento de las personas desconocen el tratamiento que le dan los gobiernos a sus datos personales, por lo que entregar esta información al Estado sin saber qué se hace con ella podría reflejar que estos ciudadanos no están conscientes del valor que tienen sus datos privados.

Renata Avila, directora de Open Knowledge Foundation, afirmó que es necesario reforzar las políticas de protección de privacidad y concientizar a la población sobre la importancia de estos contenidos, para evitar abusos o manejos inadecuados.

