Prevén aumentos en la tortilla, pan y otros productos: GCMA

Los efectos del conflicto en Ucrania van a llegar hasta los anaqueles mexicanos, pues se espera que tenga impactos en el precio de la tortilla y el pan, entre otros productos, indicó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Comentó que Rusia y Ucrania concentran 29 por ciento del comercio mundial del trigo y en el último mes este grano registró un aumento internacional de 29 por ciento, alza que va a repercutir en una industria que se ha visto afectada por el encarecimiento de precios a nivel internacional.

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), en 2021, la harina de trigo registró un incremento anual de 35 por ciento, y antes de que estallara el conflicto bélico, Carlos Otegui, expresidente del organismo, había anticipado que el alza iba a seguir, pero ahora sería mucho mayor.

Por otro lado, Ucrania y Rusia concentran 19 por ciento de la comercialización del maíz en todo el mundo. Anaya explicó que ambos países tienen una participación muy importante en estos granos y en otros insumos, por lo que, si el conflicto se prolonga los efectos en México y en el mundo pueden ser significativos.

Tan sólo en 2021, México importó 32 mil toneladas de trigo de Rusia y 192 mil de Ucrania, además un millón de toneladas de fertilizantes que llegaron al territorio nacional provenían de Rusia, lo cual impacta a una buena parte del sector agropecuario, indicó Juan Carlos Anaya.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), coincidió en que el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania traerá repercusiones importantes al país, con alza en los precios de productos básicos tales como el trigo y maíz.

El líder industrial señaló que el gobierno federal deberá establecer mecanismos para minimizar los efectos negativos y al mismo tiempo promover incentivos para incrementar la producción de esos granos.

Cuevas Dobarganes explicó que, aunque los dos países en conflicto están en una ubicación muy lejana a México y además no son nuestros socios comerciales, sí habrá repercusiones importantes, debido al alto nivel de inflación que padecemos y a que la economía ha sido muy golpeada por efectos de la pandemia, esto, sumado al posible incremento de precios de energéticos y básicos, podría ser una combinación que tendría consecuencias en la economía de las familias mexicanas.

El director general de UNIDEM precisó que subir los precios del maíz y al mismo tiempo de los derivados del petróleo como lo son el diésel y el gas L P, provocarán que tanto la importación, la producción y la transportación se encarezcan, lo que ocasionará un alza importante de algunos precios, destacando el de la tortilla.

“Hasta donde tenemos entendido, el gobierno de México no tiene previsto establecer subsidios a los precios de la tortilla o de los energéticos, toda vez que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2022 y prácticamente, ya no hay margen de maniobra con el IEPS de las gasolinas”.

“Pero es indispensable pensar en mecanismos que permitan que al menos el precio de la tortilla no se dispare, ya que se trata del principal alimento de los mexicanos”.