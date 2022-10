Pensión IMSS: ¡Atento! ¿Quiénes sí y quiénes no recibirán el pago del aguinaldo?

Todos los pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben estar pendientes por la llegada del fin de año, para conocer sí son de los derechohabientes a los que el pago del aguinaldo les corresponde recibir para este 2022; sin embargo, ¿dicha prestación es pagada a todos los pensionados?

Hace algunos días, el Seguro Social anunció que el pago del aguinaldo lo comenzarían a recibir los trabajadores pensionados por adelantado, a partir del mes de noviembre y no en diciembre como hasta el año pasado lo hacían. No obstante, no todos los beneficiarios de las modalidades de viudez y orfandad pueden tener acceso al pago de fin de año.

Aunque los beneficiarios que tienen la pensión por viudez reciben mes por mes el pago de la pensión, así como aquellos que perdieron a sus padres, no gozan de los mismos derechos de los demás ex trabajadores ya jubilados que están bajo el régimen anterior a 1997, por lo cual, algunos casos quedan fuera del pago del esperado aguinaldo que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Quiénes sí y quiénes no recibirán el pago del aguinaldo?

Las personas beneficiarias que cuentan con la Pensión IMSS 2022 con la modalidad del régimen por orfandad o viudez sí tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo por lo menos del año corriente; sin embargo será otorgado sin las ayudas o las asignaciones familiares, según lo establecido en el Artículo 139 de la Ley del Seguro Social.

Quienes reciben la ayuda de las asignaciones familiares, donde el Seguro Social le otorga al beneficiario un porcentaje más para que apoye a sus familia directa, es decir, su esposa o hijos; pero en el momento en que se lleva a cabo el trámite de las pensiones por viudez o por orfandad, el recibo del aguinaldo.

A diferencia de los pensionados por la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez cuyos pensionados del régimen de 1997 sí reciben el pago del aguinaldo de manera normal, los de viudez y orfandad lo recibirán, pero sin contar con la ayuda extra que implican las asignaciones familiares; es decir, que les depositarán como bono de fin de año el monto bruto de la pensión sin tener en cuenta los extras.

De acuerdo con el Artículo 64 fracción VI de la Ley del Seguro Social, tanto las viudas así como los huérfanos de padre o madre menores de 16 años, o bien hasta con 25 años cumplidos si aún estudian en alguna escuela pública, por derecho recibirán el aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban, según dicta el artículo.

Por lo tanto, los jubilados por el régimen de la ley del IMSS de 1997, recibirán como aguinaldo el equivalente a un mes de la cuantía de la pensión recibida, pero sin tener el pago de las ayudas asistenciales; mientras que los del régimen actual, no recibirán ningún pago por el aguinaldo, indicó el Seguro Social.

