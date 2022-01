Reforma Eléctrica va a requerir una inversión inicial de 66 mil mdp: Imco

En caso de que se apruebe la Reforma Eléctrica el gobierno va a tener que realizar una inversión inicial de 66 mil millones de pesos, monto adicional al subsidio a las tarifas eléctricas, advirtió Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera darse abasto con la demanda que se va a incrementar va a tener que invertir en nuevas plantas o en renovar las que hay. Para ello se requiere una inversión inicial de 66 mil millones de pesos”, precisó la especialista.

Durante su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas 2022, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la directiva explicó que dichos recursos no están contemplados y son adicionales al subsidio para mantener el precio de la electricidad en los niveles que CFE quisiera, lo cual metería más presión a las finanzas públicas, “si no se hicieran ese gasto no se podría cubrir la demanda de forma satisfactoria”, destacó.

También detalló que para este año el presupuesto contempla 73 mil millones de pesos para comenzar las pérdidas por el subsidio de CFE, de aprobarse la iniciativa ese recurso va a crecer.

Además, del costo económico para las arcas públicas, Valeria Moy indicó que México no va a cumplir sus compromisos climáticos, pues no llegará a producir 35 por ciento de las energías limpias a las que se comprometió para 2024.

Otro de los elementos negativos de esta reforma, de acuerdo con la directiva del Imco es que la iniciativa deteriora el clima de inversión que hay en el país, pues incumpliría con sus acuerdos comerciales, principalmente con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Si queremos ser competitivos y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, la reforma que se está planteando no lo hace, y en caso de aprobarse sería el error económico más importante de esta administración”, advirtió.

Por su parte, Duncan Wood, vicepresidente de estrategia y nuevas iniciativas de Wilson Center, indicó que esta iniciativa genera preocupaciones en los inversionistas sobre la gobernanza que hay en el país, y destacó que el gobierno mexicano no está interesado en las energías renovables ni en su inversión.

