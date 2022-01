Bajo crecimiento, el principal problema que tiene México, advierten especialistas

Para este año la economía mexicana difícilmente va a crecer 2 por ciento, y el principal reto del país es el bajo crecimiento, advirtieron especialistas.

“El problema más grave que tiene México es su bajo crecimiento y esto es resultado de una falta de inversión y de la incertidumbre que hemos visto en los últimos años”, indicó Carlos Capistrán , economista en jefe de Bank of America para México y Canadá .

Durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2022, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para América Latina, dijo que “es sorprendente” que la economía mexicana haya crecido tan poco en 2021 luego de que contó con condiciones externas extraordinarias.

En este sentido, dijo que las condiciones externas que va a enfrentar el país este 2022 van a cambiar, pues Estados Unidos va a crecer menos, el apoyo se va a reducir y esto tendrá un impacto negativo para el país.

“En México tenemos una política macroeconómica, fiscal y monetaria restrictiva cuando la economía todavía no alcanza la recuperación, lo que vemos es un problema de bajo crecimiento. México no va a tener una crisis fiscal, no va a perder el grado de inversión, pero su problema es de bajo crecimiento”, destacó Revilla.