Disposición de la AFAC para regresar slots es una buena noticia para el sector aéreo, señala especialista

La medida de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que establece que las aerolíneas deberán regresar a más tardar el 7 de septiembre de 2021 las series de slots (horarios de aterrizaje y despegue) que no tengan intención de usar, es una buena noticia para el sector aéreo, señaló Luis Osorio, especialista en el sector aéreo.

El también socio director de OR Consultores indicó que lo que se publicó el viernes pasado es una disposición aclaratoria de lo que son las bases generales para la asignación de slots, y es muy común para la etapa de invierno, y ya se realizó para el verano de 2021.

"Es una disposición que aclara cómo van a ser los criterios de evaluación para toda esta parte de slots que en aeropuertos están saturados, como el de la Ciudad de México", explicó en entrevista con Darío Celis para El Heraldo Televisión.

Si bien establece una fecha límite como lo establece la regulación, agregó, esto permite medir el comportamiento de las líneas aéreas en el cumplimiento de la ocupación de espacios y cómo lo están reportando.

Detalló que la regulación permite reportar las que no se utilizarán por ser de diferentes condiciones; sin embargo, las que no lo hicieran y no llegaran a ocupar esos espacios, van a tener menos disposición para el otorgamiento y la designación del mismo periodo del próximo año.

"Con esto se mide el desempeño, pero no es una cuestión anómala o que sea fuera de una condición regular que se ha hecho".

En ese sentido, la buena noticia es que los criterios que destacan estas disposiciones tienen flexibilidad, ya que se manejaban como 80-15, es decir, utilizar el 80 por ciento de los slots designados y tener 15 por ciento de las demoras registradas, pero ahora se baja a un coeficiente de 50 y 50.

"Con estas disposiciones se les da una salida a las líneas aéreas de tener un justificante de no usar ese tipo de slots y evitar tener un mal desempeño si no se usa", finalizó.