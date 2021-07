Pierde erario 69.6 mmdp por crisis en turismo: CNET y Cicotur

El erario ha perdido 69 mil 600 millones de pesos por la crisis que se gestó en el sector turístico, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.

Estos recursos que no entraron a las arcas públicas lo contabilizaron las instituciones por la reducción en ingresos que no tuvo el sector de viajes y turismo, explicó Braulio Arsuaga, presidente del CNET, y que no se trata de que empresas han dejado de pagar impuestos.

“El año pasado, en total fueron 60 mil millones de pesos no recaudados. Es por la reducción de lo que hoy por hoy se tiene como ingresos en la industria turística”, apuntó el empresario.

A estos, se suman los 9 mil 600 millones de pesos que se han contabilizado para el primer trimestre de 2021.

El ejecutivo dijo que el sector se verá más presionado por el creciente número de contagios de Covid-19, que ya se cataloga como tercera ola.

“Es una tercera ola en México, nuevas variantes, las más peligrosa es la Delta que ha puesto en entredicho la efectividad de las vacunas, la gente que tiene vacunas tendrá que seguir los cuidados, y pone presión importante en toda la economía. Hoy se dan nuevos criterios de semáforos, estamos a la expectativa”, añadió.

En la presentación del documento Panorama de la Actividad Turística del primer trimestre de 2021, también se da cuenta que las perspectivas de recuperación por parte de empresarios han mejorado, e incluso 7.7 por ciento de ejecutivos del sector cuestionados han señalado que los niveles de 2019 se pueden alcanzar este mismo año.

Otro de los trabajos realizados por el Cicotur apunta que la percepción de inseguridad ha disminuido en el primer cuatrimestre de 2021, respecto a los últimos cuatro meses de 2020.

