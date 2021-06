SHCP y Banxico advierten de riesgos por activos virtuales

Las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales, como Bitcoin, Ether y XRP, con el fin de mantener una sana distancia entre estos y el sistema financiero, informaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Quienes emitan u ofrezcan dichos instrumentos van a ser responsables por las infracciones a la normativa que ello ocasione y quedarán sujetos a las sanciones aplicables, mencionaron en un comunicado conjunto.

“Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano, es la posición conjunta de Banxico, CNBV y Hacienda”, dijo el titular de la SHCP, en conferencia de prensa.

Ayer, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, informó -a través de su cuenta de Twitter- que el Bitcoin es una buena forma de diversificar los portafolios de inversión, por lo que cualquier inversionista debería estudiar sobre las criptomonedas y su futuro.

“En Banco Azteca estamos trabajando para traerlas a nuestros clientes y seguir promoviendo la libertad”, dijo el empresario.

Herrera señaló, hoy, que una moneda tiene tres características: unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor: “claramente (la criptomoneda) no es reserva de valor, es un activo que se considera especulativo por sus variaciones, no es tampoco un medio de cambio, un porcentaje muy, muy, alto está asociado a operaciones ilegales para ser completamente francos que no hay trazabilidad”.

El funcionario destacó que la posición de las autoridades mexicanas no es nueva, pues se ha venido reiterando en distintos momentos.

Al presentar los resultados de la Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), su vicepresidenta, Elisa de Anda, dijo que se debe privilegiar la transparencia en el uso de activos virtuales, para evitar actos ilícitos.

Comentó que hay criptoactivos privados y públicos, con características estables y no estables. Uno privado estable, dijo, es como el proyecto Libra que emprendió Facebook y que actualmente está detenido, porque se encuentra en pláticas con las autoridades.

En cuanto a las intenciones de los bancos centrales de emitir sus propios activos, señaló que avala la iniciativa, siempre y cuando se cumplan los lineamientos recomendados por GAFI.

En su intervención, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, comentó que detectaron tres casos donde la operación de lavado de dinero se hace a través de criptomonedas, entre ellos una banda de nigerianos, el tema de trata de personas y un caso de hackers.

Por: Fernando Franco

alg