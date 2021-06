Despreocupa a la banca la reforma fiscal a grandes contribuyentes

Una reforma fiscal pensada para grandes contribuyentes no preocupa a los banqueros del país, toda vez que se consideran como uno de los sectores más regulados del país, dijo Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“No nos preocupa y no es que estemos dispuestos a pagar más o menos, simplemente es la ley y nos vamos a ocupar de continuar cumpliendo nuestras obligaciones fiscales”, dijo el ejecutivo en conferencia virtual este miércoles.

Expresó que están enterados que será una reforma fiscal para grandes contribuyentes y que los bancos al ser grandes entes económicos están incluidos.Obs. / errores

No obstante, dijo que no ha habido parámetros no claros y que la banca es una de las industrias más reguladas en el país.

Aseguró que las instituciones de crédito bancarias “prácticamente todas” están en un rango de impuestos sobre la renta en los lineamientos que les exigen las autoridades hacendarias.

En conferencia, expresó que el sector bancario ya observan una tendencia a la baja en los incumplimientos de pago de sus clientes.

Además, agregó que ya se comenzó a apreciar una mayor solicitud de financiamientos, lo que implica que la economía se recupera.

“Vemos una estabilidad en la morosidad de la banca que se ha quedado en 2.5 por ciento. Hay sectores con un punto de inflexión, con tendencia negativa”, agregó Becker.

Por Everardo Martínez

fal