Llueven quejas a la Conagua

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reconoció que en el país hay una mala gestión del agua por la que cada año hay quejas de inundaciones y sequías.

Martha Vélez, directora general de proyectos de la dependencia, afirmó que desde hace 20 años, se comenta que las lluvias son atípicas.

Puntualizó que se necesita gestionar el agua para que no afecte a la infraestructura del transporte y ponga en riesgo a las poblaciones.

Las declaraciones de la funcionaria representan una crítica a la Comisión Nacional del Agua, la cual se debería de encargar del tratamiento de aguas, ríos, desaladoras de sistemas de distribución del líquido, como el Cutzamala.

Así como a los municipios, quienes tienen a su cargo, la infraestructura del drenaje.

“En estos días tenemos noticias contradictorias. Por una parte nos quejamos de la sequía y por otra parte nos quejamos de las inundaciones, entonces me imagino a Tláloc diciendo ‘¿quieren o no agua? Se quejan de que no hay agua y luego les mando y se quejan de que se inunda’. No es que no tengamos agua, sino que hay una mala gestión del agua”, expuso Vélez.

Según la Secretaría de Hacienda, la inversión física presupuestal en abastecimiento de agua potable y alcantarillado, precisamente para evitar sequías e inundaciones, se ubicó en 577.6 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, 1.6 por ciento menos que el mismo periodo de 2020.

No obstante, en el último lustro se han invertido 98 mil 287 millones de pesos en este sector social, cuando cinco años antes, la canalización de recursos era 221 mil 770 millones de pesos, es decir, una reducción de 56 por ciento.

Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), expuso que la problemática de la inversión del agua es que no tiene fuente de financiamiento que no sea presupuestal.

“Hay muy poca gente que paga por el agua que utiliza. Recursos que se podrían invertir en el alcantarillado para evitar inundaciones, o en plantas de tratamiento de agua, presas, vasos reguladores”, expuso.

Por Everardo Martínez

DZA