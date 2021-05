Banxico asegura que fue conveniente para el gobierno no tener el remanente de operación de 2020

Al gobierno federal le “convino” más que no hubiera un Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) del ejercicio 2020, aseguró el subgobernador Jonathan Heath.

Esto, explicó, porque con la apreciación que registró el peso frente al dólar en los últimos meses de 2020, y por lo cual no existió tal remanente, permitió reducir la deuda pública externa en casi 900 mil millones de pesos.

Este ROBM, que es una especie de “utilidad” del banco, se genera -por lo regular- cuando el peso mexicano se deprecia frente al dólar de manera significativa y no hay pérdidas en el banco de años anteriores.

En abril de 2020, el tipo de cambio fix llegó a operar por arriba de los 23 pesos por billete verde, lo cual generaba las condiciones -hasta ese momento- para la existencia de un ROBM.

AMLO no ratificó al gobernador de Banxico por no recibir remanentes, asegura Sergio Negrete

Sin embargo, el peso se recuperó y tuvo una apreciación “significativa” el resto del año, para cerrar en 19.9087 pesos al 31 de diciembre, comentó.

“No hay, pues, un gran misterio detrás de la existencia o no de un remanente de operación. Ahora ya lo saben: en general no habrá ROBM si no hay una depreciación cambiaria significativa. E incluso si esta llegara a ocurrir podría no haberlo, si hubo perdidas de años anteriores”, señaló Gerardo Esquivel, también subgobernador del instituto central.