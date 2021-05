Préstamo personal: ¿Cuáles son las consecuencias por no pagarlo?

Cuando hay algún tipo de emergencia y no se cuenta con el dinero suficiente para hacerle frente muchas personas optan por los préstamos personales; sin embargo, al momento de pagar se presentan otros conflictos que podrían llevarlos a no liquidar la deuda.

Es importante mencionar que cada préstamo personal es diferente y dependerá de la entidad bancaria con la que se solicite la manera en que se pagará, aunque todas ellas tienen consecuencias en caso de retrasarse con los pagos o simplemente decidir no liquidarla.

¿Qué es un préstamo personal?

Cuando una persona requiere de un préstamos personal acude a una entidad bancaria para que le preste un monto determinado de dinero, esto bajo la condición de que se pagará con los intereses que se incluyan.

Los préstamos personales, a diferencia de algunos créditos, no son revolventes, esto quiere decir que no se pueden renovar y en caso de no terminar con la deuda se sumarán intereses por el retraso en el pago y aumentará el monto de la deuda.

Consecuencias de no pagar

Cuando se trata de préstamos o cuestiones bancarias hay muchas historias que se desatan sobre las consecuencias de no pagarlos, una de ellas es que quienes los solicitaron pueden ir a la cárcel. Sin embargo, esto es falso y tampoco se puede acusar de fraude.

Sobre aquellos que se han presentado como avales para el préstamos personal, es probable que reciban llamadas de un despacho de cobranza, pero tampoco se les puede cobrar el monto que se adeuda.

En caso de no pagar el préstamo personal los bancos pueden reportarlo ante el buró de crédito, con ello se afectará tu historial crediticio y si se desea solicitar un nuevo préstamo en el futuro los bancos pueden negarlo o aumentar los intereses dependiendo de la gravedad.

cvg