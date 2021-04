Profeco revela lista de funerarias con mas quejas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante 2020, los proveedores de servicios funerarios con más quejas fueron Grupo Gayosso y Jardines del Tiempo.

A través de un comunicado de prensa la Profeco detalló que el año pasado Grupo Gayosso registró 59 quejas, Jardines del Tiempo 33, Servicios a Futuro Perches ocho, Plan de Apoyo de Asistencia Familiar siete y Cooperativa Previsora del Norte, siete quejas.

También recordó a la población los derechos que tienen como consumidores de servicios funerarios, entre los cuales se encuentran conocer con precisión costos, características y términos antes de contratarlos; cancelar o desistirte de la operación y tener un presupuesto por escrito.

"Los prestadores de servicios funerarios tienen obligaciones, como tener instalaciones adecuadas para otorgar los servicios; contar con vehículos adecuados para el traslado exclusivamente de cadáveres; respetar el precio ofrecido; no condicionar la prestación del servicio a la adquisición de paquetes", destacó.

La dependencia indicó que, los principales motivos de reclamación fue la negativa a proporcionar el producto o servicio y la negativa a la rescisión del contrato y negativa a realizar reembolsos.

"Al momento de adquirir un plan funerario, la Profeco recomienda confirmar que se trate de una empresa formalmente establecida a través de su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consultar en el portal de la Procuraduría su desempeño; comparar costos con otras empresas y revisar las condiciones del contrato para evitar cargos extras al momento de hacer efectivo el servicio", destacó la Procuraduría.

Indicó que en caso de que el proveedor no exhiba ni respete los precios, use publicidad engañosa, no entrega notas o comprobantes, condiciona o niega la venta o servicio, aplica cargos sin consentimiento, discrimina o selecciona personas e incumple con ofertas o promociones así como con términos o condiciones de venta, se puede presentar una queja ya sea a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor, en el Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 4688722 en el interior del país.

dhfm