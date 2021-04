Pronósticos de Hacienda para 2021 son optimistas: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró “optimistas” los estimados económicos de la Secretaría de Hacienda para 2021.

En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2022 que dio a conocer la semana pasada, el gobierno federal aumentó su expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.6 a 5.3 por ciento y del precio del petróleo de 42.1 a 55 dólares por barril, lo que va a dejar recursos públicos adicionales por 174 mil millones de pesos.

“Da la impresión de que no están jugando a tener estimados conservadores, sino más bien optimistas, ahí el riesgo de que se queden por debajo si no se validan esos pronósticos”, dijo Mario Correa, integrante del Comité Indicador IMEF.

Reconoció que este año va a ser mejor que 2020, pero más por un efecto rebote y la recuperación de Estados Unidos: “Qué tanto es que la economía está agarrando tracción y qué tanto es el efecto base de comparación”, cuestionó.

La propuesta de reforma fiscal que presente el gobierno después de las elecciones debe estar enfocada a una “sólida y contundente” recuperación de la inversión, la cual muestra un deterioro desde 2019, pidió el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero .

Correa agregó que se requiere una reforma fiscal, pero “una buena reforma fiscal”, dado que en los últimos años el erario se ha financiado de recursos no recurrentes.

Sobre la ampliación del plazo del 30 de abril al 31 de mayo para que las personas físicas presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), García-Lascurain comentó que “es un beneficio útil” en las condiciones actuales.

El 30 de marzo venció el plazo para que las personas morales (empresas) presentaran su declaración anual de 2020. Pese a las voces que solicitaron ampliar el plazo de entrega, éste no llegó.

“Hemos visto desde el año pasado una tendencia no solo a no apoyar, sino a demeritar la labor del empresario en México, que genera más de tres cuartas partes del empleo del país y de las remuneraciones, que son la base del estímulo al consumo”, señaló el presidente del IMEF al ser cuestionado sobre el por qué a este tipo de contribuyentes no se les dio más tiempo para cumplir con esa obligación.