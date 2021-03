SAT: Así debes hacer tu Declaración Anual 2021 si tienes dos trabajos

Se acerca el mes de abril y con ello el tiempo de presentar tu Declaración Anual 2021, sin embargo, pese a ser una obligación de todos los mexicanos este tema suele generar un sin número de dudas más aún si tienes dos trabajos.

Si tú te encuentras en esta situación y no sabes como debes de presentar tu declaración, no te preocupes aquí te mostramos paso a paso la forma de hacerlo y no morir en el intento.

Tendrás que presentar tu declaración en abril sin excepción

Antes que nada es importante que si tú formas parte de este sector específico de contribuyentes, tengan el conocimiento de que estás completamente obligado a presentar tu declaración anual ante el SAT en el próximo mes de abril, sin excepción.

Ten en cuenta que si tu ingreso anual es superior a 400 mil pesos anualmente o si se cuenta con dos patrones durante el mismo año, independientemente de que se supere la cantidad antes mencionada está obligado a realizar tu declaración.

¿A que estoy obligado si tengo dos patrones?

En el caso de que tu te encuentres en esta situación de responder a dos patrones debes saber que estás obligado a presentar declaraciones mensuales anuales, por lo que deberás pedir las constancias de percepciones y retenciones a tu patrón.

También deberás informar de tu situación al SAT para ampliar tus obligaciones lo cual puedes hacer mediante la página de internet para lo cual requieres tu firma electrónica, también llamada Fiel. Sigue estos pasos para ampliar tus obligaciones y realizar tu declaración anual correctamente si tienes dos patrones:

