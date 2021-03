Finanzas personales: 3 estrategias efectivas para organizar y mejorar tu economía

La pandemia por Covid-19 ha generado momentos difíciles en lo que respecta a la economía y al ahorro de dinero. En realidad, ha provocado que miles de personas tengan que usar sus ahorros para poder salir adelante mientras se recupera la situación.

Pero a nivel de finanzas personales, expertos aseguran que éste es buen momento para replantearse lo que hacemos con nuestro dinero, tanto en el punto de vista del pago de deudas, como del ahorro y la inversión. La pandemia nos dejó una gran lección: tenemos que ahorrar, explica Sofía Gancedo, economista y fundadora de la empresa Bricksave.

Y aunque hay algunos temas que dependen de la economía global o de las circunstancias de cada país, en lo personal, hay principios básicos que sólo dependen de tu propia organización mental y práctica. Por esa razón, te damos tres consejos que serán muy útiles para que comiences a ahorrar o inviertas.

¿Cómo mejorar tus finanzas personales?

Define tus objetivos financieros y elabora un presupuesto

Lo que suelen recomendar los expertos es fijarse metas para el mes, para el año y para el largo plazo. Se recomienda que se haga por escrito para revisarlo cada vez que tengas alguna duda o no funcione al cien por ciento en los números.

Los objetivos financieros pueden ir desde recuperarse del impacto de la pandemia, conseguir un trabajo extra para complementar los ingresos, buscar dónde están las tasas de interés más bajas para reestructurar una deuda, aumentar el nivel de ahorro o emprender, entre otras.

En el largo plazo es recomendable visualizar dónde quieres estar en 5 o 10 años más. Así, tus objetivos más específicos estarán en el marco de un panorama más amplio.

Es importante definir los objetivos económicos

FOTO: Archivo

Crea metas de ahorro

Cuando ya definiste tus objetivos y elaboraste un presupuesto, tienes que ahorrar. En tiempos de pandemia, la incertidumbre financiera crece. No estamos seguros de si nos renovarán el contrato o si los clientes volverán a solicitar nuestros servicios. Por eso, ahora más que nunca vale la pena tener un colchón económico para emergencias. El ahorro no es guardar lo que me sobra del sueldo. Muchas veces requiere hacer ciertos sacrificios, explica Gancedo.

Invierte lo que estás dispuesto a perder

Otro tema indispensable es la inversión. En muchas de las economías ricas las tasas han llegado a niveles históricamente bajos, rondando el cero por ciento o incluso negativas. Lo que buscan esos países es estimular la inversión y el consumo. Si guardas los recursos en el banco, puede ser que incluso pierdas dinero con el pago de comisiones.

Entonces, si guardar tu dinero no es una gran opción, mejor busca poner tu dinero en otro lado y una inversión es una buena opción para ver crecer tus recursos.

En ocasiones es mejor invertir que ahorrar el dinero que tenemos

FOTO: Archivo

Por último, explica que el error más grande que se comete es el del uso equivocado de las tarjetas de crédito. Esto porque la gente a veces actúa como si se tratara de dinero regalad y que no lo van a tener que pagar. No importa si se trata de un crédito inmediato o pagos a meses, siempre se tendrá que pagar. Por eso es muy importante meter esos pagos en el plan de pagos mensuales y gastar sólo en lo que es indispensables.

