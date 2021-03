Industria del plástico pide regulación federal para abatir desorden legislativo

Ante la compleja situación que enfrenta la industria del plástico derivado de las distintas iniciativas de ley para prohibir, sustituir o reducir el consumo de estos productos, el presidente de la Asociación Nacional de Industria del Plástico (Anipac), Aldimir Torres Arenas, aseguró que es necesario establecer una regulación federal.

Durante la Semana del Bienestar, evento organizado por la Universidad La Salle y la Anipac, Torres Arenas indicó que hoy en día 28 estados cuentan con leyes aprobadas o publicadas contra los insumos plásticos, lo que ha provocado un desorden en el proceso de legislación a nivel estatal y municipal.

“Tenemos una situación en la que ya estamos inundados en todo el país de prohibiciones, y buscamos que en el contexto federal los plásticos de un solo uso migren el proceso de aprovechamiento, en donde hay definiciones como las que proponemos para el plástico de un solo uso”, enfatizó.

Por otra parte, al hablar sobre los retos y oportunidades derivados del contexto regulatorio de dichos insumos, indicó que para lograr un proceso legislativo primeramente se tienen que medir impactos a través de un análisis de ciclo de vida, generar una norma, regular y en caso de ser necesario prohibir.

“A un año de prohibir las bolsas no vemos una mejora en la contaminación, porque se hizo al revés, pues no hay una regulación de bolsas que te diga que el producto es compostable, porque no hay quien lo regule”, añadió.

Empresas incluyen material reciclado

Además, el sector participa con el organismo mexicano Normalización y Certificación NYCE, en el fomento de normas referidas a temas de bolsas de polietileno reutilizables para el acarreo de productos; directrices para la recuperación y el reciclaje de residuos plásticos, entre otras.

Por último, Aldimir Torres destacó que como parte del compromiso de la industria, en el primer informe del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos, se detalló que el 68% de las empresas participantes ya incluyen material reciclado en los envases y empaques, lo que representa actualmente un 10 por ciento, entre otros logros.

El sector plastiquero en México está valuado en 30 mil millones de dólares al año, genera un millón de empleos, participa en más del 80% de los procesos productivos, representa el 2.8% del PIB manufacturero y recicla más de un millón de toneladas de desechos de productos. El segmento de envase y embalaje representa el 47% del total de la industria.

hmm