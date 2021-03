Inegi revela que casi 2.8 millones de personas NO continúan con sus estudios debido al COVID-19

A causa de los efectos de la pandemia, 2.73 millones de personas de entre tres y 29 años desertaron o no se inscribieron a la escuela durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adicionalmente, en esos mismos periodos, otros 2.96 millones de individuos no concluyeron sus estudios o no se registraron para el año escolar por falta de ingresos o recursos, reveló la “Encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación”.

En el ciclo escolar 2019-2020, 738 mil 400 personas no concluyó sus estudios. De ese número, 58.9 por ciento, equivalente a 435 mil, fue por una causa relacionada al COVID-19, y otro 8.9 por ciento (65 mil) fue por falta de recursos. Es decir, 500 mil en total.

¿Por qué no pudieron seguir estudiando?

Entre los factores que tienen que ver con la crisis sanitaria están: perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas; algún familiar se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos; la escuela cerró definitivamente o de manera temporal; carecía de equipo para conectarse o de internet; consideran que las clases a distancia son poco funcionales y el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente del estudiante.

De acuerdo con el Inegi, para el ciclo escolar 2020-2021, 2.9 millones de personas no se inscribieron por falta de ingresos y 2.3 millones por una razón relacionada al coronavirus como las mencionadas, es decir, en total fueron 5.2 millones de individuos.

El Inegi destacó que 1.8 millones de personas que estaban inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 no se reescribieron para el actual año escolar, de los cuales 243 mil fueron para escuelas particulares y 1.5 millones para escuelas públicas.

Para atender la nueva normalidad escolar, 28.6 por ciento de los hogares con habitantes de entre tres y 29 años se vio en la necesidad de gastar para comprar un celular; 26.4 por ciento, para internet fijo; 20.9 por ciento, para sillas, mesas o escritorios, y 14.3 por ciento, para una computadora portátil o de escritorio, entre otros rubros.

Por Fernando Franco