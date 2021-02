De esta sencilla manera podrás ahorrar 10 mil pesos en tan sólo 26 días

Estamos a nada de entrar al tercer mes del año y ¿sientes que no has avanzado en tus propósitos de año nuevo? No te preocupes pues estas cuestiones, pues nunca es tarde para cumplir con todas tus metas y sueños, lo importante es iniciar y ser constante, es por eso que aquí te decimos como cumplir uno de tus objetivos.

Para ello te traemos en El Heraldo de México, una manera en la que puedes ahorrar cerca de 10 mil pesos en tan solo 28 semanas días, por lo que en caso de hacerlo bien y ser constante mes con mes podrías cubrir la cantidad de 120 mil pesos en un año, pero se necesita de mucho esfuerzo y sacrificio para llevarlo a cabo, aunque no es imposible,

Por lo que podrías contar con esta cantidad de dinero en menos de un mes e invertirlo para pagar tus deudas el año o cumplir tu sueño de viajar cuando las condiciones por la pandemia sean mucho más favorables, otra opción que vale mucho la pena considerar es invertir esta cantidad de dinero y lo que se vaya sumando y de esta manera poner a trabajar tu dinero por ti.

Es importante contar con esta cantidad de dinero ya sea que quieras tener un fondo de emergencia, comprar los regalos para el día de las madres o cumpleaños, dar el enganche de un carro o empezar a juntar dinero para comprar tu casa, o ese tipo de cuestiones que hacen los adultos para independizarse, pero de una manera muy sencilla y sin agobiarse.

Existe un reto en redes sociales en donde podrás juntar esta cantidad de dinero sin hacer gran sacrificio, aquí te lo contamos paso a paso para que puedas llevarlo a cabo. Lo primero que debes contar es con un contenedor en donde juntar esta cantidad, no tiene que ser una alcancía ni nada de esto, basta con una botella o caja que pueda conservar tu dinero seguro.

Luego deberás destinar, el primer día 275 pesos, cuando tienes un negocio, esta tarea será un poco más sencilla, pues se podrá tomar parte de las ganancias a esta meta, por lo que en cuento pueda tener esta suma deberá destinarla para este fin, solo así podrá juntar poco más de 10 mil pesos al cabo de 26 días.

Al día siguiente deberá destinar 475 pesos, y en el tercero 275, luego 475 y así de manera consecutiva, con el objetivo de conseguir sumar esta suma de dinero, se toma en cuenta el mes pues hay cuatro días en los que no se podría alcanzar este dinero o se descansa en tu negocio para que de esta manera se pueda juntar el dinero.

Todo dependerá de lo que decidas, siempre y cuando consigas ahorrar al mes poco mas 10 mil pesos, que podrás destinar para alguna urgencia o algo que necesites, lo ideal es que este dinero se invierta o conservarlo para continuar con tu ahorro, el resto de año, debes de tomar que los primeros días serán complicados, pero el resultado vale mucho la pena.

De esta manera podrás llevarlo a cabo:

Foto. Especial

BGM